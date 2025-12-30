قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالمنوفية

إصابة 8 اشخاص في حادث
إصابة 8 اشخاص في حادث
مروة فاضل

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو علي طريق سنتريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بحادث تصادم ومصابين علي طريق سنتريس. 

بالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارك ميكروباص مع عربة كارو وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف. 

 وتبين أن الإصابات ما بين سحجات وكسور وكدمات وتبين ان المصابين هم محمد اشرف 30 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى وكسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، بدر عبدالله 50 سنة مصاب بتدهور في الوعي وكدمة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى، عبدالهادي محمد 35 سنة مصاب بتدهور في الوعي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد عبدالخالق 64 سنة مصاب بكسر في اليد اليسرى وكدمات وسحجات، شهد نصر عبدالموجود 21 سنة مصابة باشتباه كسر في اليد اليمنى، جنينة فتيان  43 سنة مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، عايدة صالح 30 سنة مصابة بكدمة في اليد اليمنى وكدمة بالرأس، زينب صالح 19 سنة مصابة بكدمة في القدم اليسرى.

فيما تم نقل المصابين الي مستشفى أشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

المنوفية محافظة المنوفية اشمون حادث مستشفى أشمون

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
قهوة الصباح
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
