إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع عربة كارو بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو علي طريق سنتريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بحادث تصادم ومصابين علي طريق سنتريس.

بالانتقال تبين إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارك ميكروباص مع عربة كارو وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الإصابات ما بين سحجات وكسور وكدمات وتبين ان المصابين هم محمد اشرف 30 سنة، مصاب بكسر في الساق اليمنى وكسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، بدر عبدالله 50 سنة مصاب بتدهور في الوعي وكدمة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى، عبدالهادي محمد 35 سنة مصاب بتدهور في الوعي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد عبدالخالق 64 سنة مصاب بكسر في اليد اليسرى وكدمات وسحجات، شهد نصر عبدالموجود 21 سنة مصابة باشتباه كسر في اليد اليمنى، جنينة فتيان 43 سنة مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى، عايدة صالح 30 سنة مصابة بكدمة في اليد اليمنى وكدمة بالرأس، زينب صالح 19 سنة مصابة بكدمة في القدم اليسرى.

فيما تم نقل المصابين الي مستشفى أشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.