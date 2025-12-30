مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

رحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتعهد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، بجعل مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين أولوية قصوى فور توليه منصبه. منصبه الأسبوع المقبل.

وأكد المرصد أن تصريحات العمدة الجديد، أول مسلم يتولى منصب العمدة في تاريخ المدينة، تؤكد أن "لا مكان للكراهية في نيويورك"، وأن حماية جميع سكان المدينة من أي شكل من أشكال العنصرية والكراهية تقع في صميم واجبات العمدة الجديد.

وأشار المرصد إلى أن تصريحات ممداني جاءت عقب حملة تشهير وتهديد بالقتل استهدفت الطالب الفلسطيني مصطفى خربوش في جامعة براون، نتيجة اتهامات باطلة ونظريات مؤامرة.

وأوضح أن العمدة المنتخب قد تواصل شخصيًا مع الطالب لتعزيز حمايته وإظهار موقفه الواضح في مواجهة العنصرية ضد الفلسطينيين والمجتمعات المسلمة في المدينة.

وأوضح مرصد الأزهر أن أداء زهران ممداني اليمين الدستورية في الأول من يناير المقبل يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل على ترسيخ قيم التعايش السلمي والتعددية الثقافية في مدينة نيويورك، مؤكداً أن سياساته المتوقعة من شأنها تعزيز قيم الاحترام والمواطنة المتساوية لجميع السكان دون تمييز على أساس ديني أو عرقي.

ورحب المرصد بهذه المواقف، واصفًا إياها بالخطوة المهمة لترسيخ قيم المواطنة المتساوية واحترام التنوع، مشيرًا إلى أن حملات التهديد المبنية على الانتماء الديني أو العرقي تعكس الآثار المدمرة لخطاب الكراهية على السلم المجتمعي، كما أن الكراهية المتبادلة تمثل بيئة خصبة لنمو الأفكار المتشددة، مما يجعل من الضروري تبني سياسات شاملة تجمع بين إنفاذ القانون والتوعية المجتمعية لضمان حماية الحقوق وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكد المرصد أن مواجهة جميع أشكال الكراهية والعنصرية يجب أن تكون أولوية لجميع المؤسسات والمجتمعات، وأن الخطوة التي أعلنها العمدة المنتخب نيويورك تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية التعامل مع مظاهر التمييز ومناهضة خطاب الكراهية في المدن الكبرى متعددة الثقافات.