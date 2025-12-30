قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني
عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني
عبد الرحمن محمد

رحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتعهد عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، بجعل مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين أولوية قصوى فور توليه منصبه. منصبه الأسبوع المقبل.

وأكد المرصد أن تصريحات العمدة الجديد، أول مسلم يتولى منصب العمدة في تاريخ المدينة، تؤكد أن "لا مكان للكراهية في نيويورك"، وأن حماية جميع سكان المدينة من أي شكل من أشكال العنصرية والكراهية تقع في صميم واجبات العمدة الجديد.

وأشار المرصد إلى أن تصريحات ممداني جاءت عقب حملة تشهير وتهديد بالقتل استهدفت الطالب الفلسطيني مصطفى خربوش في جامعة براون، نتيجة اتهامات باطلة ونظريات مؤامرة.

وأوضح أن العمدة المنتخب قد تواصل شخصيًا مع الطالب لتعزيز حمايته وإظهار موقفه الواضح في مواجهة العنصرية ضد الفلسطينيين والمجتمعات المسلمة في المدينة.

وأوضح مرصد الأزهر أن أداء زهران ممداني اليمين الدستورية في الأول من يناير المقبل يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل على ترسيخ قيم التعايش السلمي والتعددية الثقافية في مدينة نيويورك، مؤكداً أن سياساته المتوقعة من شأنها تعزيز قيم الاحترام والمواطنة المتساوية لجميع السكان دون تمييز على أساس ديني أو عرقي.

ورحب المرصد بهذه المواقف، واصفًا إياها بالخطوة المهمة لترسيخ قيم المواطنة المتساوية واحترام التنوع، مشيرًا إلى أن حملات التهديد المبنية على الانتماء الديني أو العرقي تعكس الآثار المدمرة لخطاب الكراهية على السلم المجتمعي، كما أن الكراهية المتبادلة تمثل بيئة خصبة لنمو الأفكار المتشددة، مما يجعل من الضروري تبني سياسات شاملة تجمع بين إنفاذ القانون والتوعية المجتمعية لضمان حماية الحقوق وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكد المرصد أن مواجهة جميع أشكال الكراهية والعنصرية يجب أن تكون أولوية لجميع المؤسسات والمجتمعات، وأن الخطوة التي أعلنها العمدة المنتخب نيويورك تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية التعامل مع مظاهر التمييز ومناهضة خطاب الكراهية في المدن الكبرى متعددة الثقافات.

مرصد الأزهر عمدة نيويورك محاربة العنصرية الفلسطينيين ‏الإسلاموفوبيا زهران ممداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

المونوريل

القومية للأنفاق: مسار المونوريل سليم بنسبة 100% ولم يتأثر بكسر ماسورة التجمع

فنادق

المنشآت الفندقية تنظم ورشة عمل تثقيفية بـ البحر الأحمر

المنشآت الطبية

الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإنشاء وتطوير منشآت بـ 2 مليار جنيه خلال 2025

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد