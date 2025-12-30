الأزهر يستأنف ملتقى القضايا المعاصرة حول الأشهر الحرم والإصلاح الاجتماعي

يواصل ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وبث مباشر عبر إذاعة القرآن الكريم، تحت عنوان: "الأشهر الحرم والإصلاح الاجتماعي".

الملتقى يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويشارك في فعاليات هذا الأسبوع كل من أ.د عبد الرحمن فوزي عايد، أستاذ البلاغة والنقد المساعد بكلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وأ.د محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، بينما يدير الحوار الإذاعي أ. محمد جمعة، ويستمع الحضور لآيات بينات بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وفاصل ابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" يمثل إحدى الأنشطة المهمة للرواق الأزهري، مشيرًا إلى أن اختيار موضوعات الملتقى يتم وفقًا لمستجدات الواقع الراهن، والشبهات المثارة حول ثوابت الشرع، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من تحديات، كما يتم اختيار المحاضرين بعناية وفقًا لتخصصاتهم وخبراتهم، سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو الخبراء الأكاديميين من جامعة الأزهر وخارجها.

ويُعقد الملتقى كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وكان سابقًا يُعرف باسم "شبهات وردود"، قبل أن يتحول إلى "ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة" بعد النجاح الذي حققه خلال شهر رمضان، حيث كان يُعقد يوميًا عقب صلاة التراويح، ويُناقش القضايا المجتمعية والدينية التي تهم المجتمع المصري والعالمين العربي والإسلامي.