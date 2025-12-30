قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب.. أزهري يجيب

حكم صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب
حكم صرف الصيدلي أدوية للمرضى بدون روشتة طبيب
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، يقول صاحبه: أعمل في صيدلية ولست صيدلانيًا ولا طبيبًا، ويأتيني بعض المرضى فأصرف لهم الدواء من غير وصفة طبية، فما حكم ذلك؟

وأجاب د. لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت كتب السنة عنه قوله: «من تطبب بغير علم فهو ضامن».

وأضاف: إن للمسلم حرمة عظيمة في دمه وماله وعرضه، ولا يجوز بحال من الأحوال انتهاك هذه الحرمات، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لحرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة في شهركم هذا وفي يومكم هذا وفي بلدكم هذا»، موضحًا أن حياة الإنسان ليست مجالًا للتجربة أو العبث، سواء نجحت المحاولة أو فشلت، أصابت أم أخطأت.

وأوضح عضو لجنة الفتوى أن خطورة الأمر تتضاعف عندما يكون المريض رب أسرة يعول زوجة وأولادًا، لأن أي ضرر جسدي أو صحي قد يصيبه سينعكس بالضرورة على من يعولهم، وقد يؤدي إلى ضياعهم، وهو ما يجعل المسألة في غاية الخطورة من الناحية الشرعية والإنسانية.

وبخصوص واقعة السؤال، بيّن د. عطية لاشين أن عمل بائع الأدوية في الصيدلية مقيد بضوابط وحدود شرعية ومهنية صارمة، من أهمها عدم صرف أو بيع أي دواء إلا بناءً على وصفة طبية معتمدة، أو ما يُعرف بالروشتة، التي يحدد فيها الطبيب المعالج اسم الدواء، وعدد الجرعات اليومية، ومدة تناول العلاج.

وأكد أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بعلم طبي منهجي وخبرة تراكمية لا تتوافر إلا لدى طبيب متخصص متمكن في مجاله، مشيرًا إلى أن لكل دواء آثارًا جانبية ومضاعفات حتى عند استخدامه بطريقة صحيحة، فكيف الحال إذا صُرف الدواء من شخص غير مختص وبخبرة سطحية ودون وصفة طبية.

وشدد د. لاشين على أن صرف الدواء بهذه الصورة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى إزهاق روح المريض، وحينئذ يكون من صرف الدواء دون علم أو وصفة طبية ضامنًا شرعًا لما ترتب على فعله من أذى أو هلاك.


 

الفتوى عطية لاشين الوصفة الطبية صرف الدواء حرمة النفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد