القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه

شيماء جمال

قال الدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن شهر رجب، شهر جبر الخاطر والعطايا والبركات .

حقيقة فرض الصلاة فى رجب

وأضاف خلال تصريح خاص لـ صدى البلد: شهر رجب فرضت فيه الصلاة على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتابع: هو شهر جاء فيه العطاء والمدد بعد عام من الحزن كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت رحلة الإسراء والمعراج، التي كانت في شهر رجب المبارك.

رحلة الإسراء والمعراج

 وبين أن هذه الرحلة التي كان فيها الإسراء من بيت الله الحرام من مكة إلى بيت المقدس، وكانت فيها رحلة المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى حضرة الكريم، حيث فرضت الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته.

أكد أن الصلاة وهي الصلة التي بين العبد وبين خالقه قد فرضت في شهر رجب المبارك.

وتابع قائلا: فعلينا جميعا أن نهنئ أنفسنا ونهيئ أنفسنا للاستعداد، لكي نصل بأنفسنا إلى مراد الله سبحانه وتعالى في القرب منه عز وجل، وفي الاتصال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن رحلة الإسراء والمعراج تجعل كل مسلم يسعى وينظر في حاله هل يحافظ على الصلاة؟.. فعلينا جميعا أن ننظر في حالنا وفي أنفسنا ونحافظ على صلاتنا وعلى اتصالنا بالله واقتدائنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج

قالت وزارة الأوقاف إن بعض المشككين يرفضون معجزة الإسراء والمعراج بزعم مخالفتها للقوانين الطبيعية، معتبرين أن انتقال النبي من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات العلا وعودته في ليلة واحدة أمر يستحيل وقوعه وفق المقاييس المادية المعروفة.

وأضافت عبر منصتها الإلكترونية أن هذه الشبهة تقوم على فهم قاصر لطبيعة المعجزة، حيث يصور المشككون الحدث على أنه خاضع لقوانين البشر والزمان والمكان، في حين أن المعجزات في أصلها خوارق للعادة، ودلائل على القدرة الإلهية المطلقة التي لا تقف عند حدود العقل البشري ولا تخضع لقوانين الطبيعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الرد المختصر على هذه الشبهة يتمثل في أن الإسراء والمعراج معجزة إلهية خالصة، والمعجزة بطبيعتها تتجاوز القوانين المألوفة، ولو خضعت للمنطق المادي المعتاد لما كانت معجزة، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى أيّد نبيه بهذه الآية العظيمة، وأثبت وقوعها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة المتواترة، مما يجعل الإيمان بها واجبًا على كل مسلم.

وبيّنت الوزارة في ردها التفصيلي أن الاعتراض على كثرة الأحداث التي وقعت في زمن قصير ناتج عن الخلط بين ما هو خارق للعادة وما هو مستحيل عقلاً، فالمعجزة لا تناقض العقل، لكنها تخالف العادة، وتُظهر سلطان الله المطلق على الكون والزمان والمكان. وأشارت إلى أن ما يراه الإنسان مستحيلاً في إطار قدرته المحدودة، لا يكون مستحيلاً في إطار القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أن القرآن الكريم قدّم نماذج واضحة تؤكد تحكم الله في الزمن، مستشهدة بقصة العزير عليه السلام، حين أماته الله مائة عام ثم بعثه، فبقي طعامه وشرابه دون تغيير بينما تحلل حماره، وهو ما يدل على أن الله قادر على إيقاف الزمن على شيء وإطلاقه على آخر. 

كما استشهدت بقصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًا، بينما ظنوا عند استيقاظهم أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم، في دلالة واضحة على أن الزمن بيد الله وحده.

وأكدت الوزارة أن هذه الأمثلة القرآنية ترفع الاستغراب عن معجزة الإسراء والمعراج، وتوضح أن رحلة النبي  وقعت خارج حدود الزمان والمكان المعهودين، وأن الله سبحانه وتعالى أخرجه من القيود الزمنية، فكانت عودته إلى فراشه قبل أن يبرد أمرًا مفهومًا في إطار القدرة الإلهية المطلقة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن الحكمة من كون الرحلة وقعت في جزء من ليلة لا تعود إلى قطع المسافات، وإنما إلى ما تخللها من مشاهد عظيمة، ورؤى كبرى، ولقاءات مع الأنبياء، واطلاع النبي على آيات الله في ملكوت السموات، فضلًا عن التكريم الإلهي الذي خصه الله به، مؤكدة أن هذه المشاهد هي التي استغرقت زمن الرحلة، لا الانتقال ذاته.

وشددت الوزارة على أن إنكار الإسراء والمعراج ليس اعتراضًا على شخص النبي ، وإنما هو اعتراض ضمني على قدرة الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾، مؤكدة أن قدرة الله لا يحدها زمن ولا مكان، وأنه المقدر لكل شيء.

وأكدت وزارة الأوقاف على أن معجزة الإسراء والمعراج آية باقية تدل على عظمة الله وتكريمه لنبيه ، وأنها دليل قاطع على أن المعجزات خارقة للعادة، وأن الإيمان بها إيمان بقدرة الله المطلقة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء.

