حكم الصلاة أمام موقد النار والمدفأة بسبب برودة الجو.. الأزهر يرد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المسلم مطالب بأداء الصلاة في جو من الخشوع والسكينة، مع اتخاذ كل ما يعينه على ذلك، موضحًا أن من أشعل نارًا للتدفئة وكان موضعها في اتجاه القبلة ثم أدى الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا حرج فيها عند جمهور العلماء، وإن كان بعض الفقهاء قد كرهوا الصلاة والنار أمام المصلي، نظرًا لأن أقوامًا عبدوها من دون الله، وهو ما أشار إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله بقوله: «ويكره أن يصلى إلى نار»، مع التأكيد على أن الاحتياط في العبادات أمر مستحب.

وبيّن المركز أنه إذا وُجدت حاجة حقيقية لوضع موقد النار أمام المصلي، كمتابعة النار أو تجنب ضررها أو طلب الدفء، خاصة لمن يعملون في الحراسات الليلية، فإن سبب الكراهة ينتفي في هذه الحالة، ولا يُعد الأمر مكروهًا.

وأشار إلى أن المدفأة الكهربائية لا تُعد نارًا في حكم الشرع، ولا ينطبق عليها ما ذكره بعض الفقهاء من كراهة الصلاة إلى النار، مؤكدًا جواز الصلاة مع وجود المدفأة الكهربائية أمام المصلي عند شدة البرد دون أي إثم، لا سيما إذا كان ذلك أدعى لتحقيق الطمأنينة والخشوع أثناء الصلاة.

فضل الصيام في شهر رجب

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي قال الله عز وجل عنها في كتابه العزيز ““إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”.”.

وبين الدكتور عبد الله سلامة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الصيام في الأشهر الحرم له عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل.

شهر رجب

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يستحب للمسلم في شهر رجب أن يقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويواظب على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

ونوه أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أوصاني خليلي بثلاث -أي النبي صلى الله عليه وسلم- بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهم: الأيام القمرية والأيام البيض 13 و14 و15وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.

ما يستحب للمسلم فعله فى شهر رجب؟

وأوضح بناء على ذلك أنه يستحب للمسلم فى شهر رجب أن يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض، لافتا الى أنه إذا أكثر فى صيام الأيام في شهر رجب فلا حرج، لأن هذا الشهر المبارك من الأشهر الحرم.

كما أجاب الدكتور عبد الله سلامة عن سؤال: هل يوجد يوم يجب فيه الصيام في شهر رجب ؟ قائلا: لا يوجد يوم يجب فيه الصيام في شهر رجب. فكل هذه الأيام الصيام فيها مستحب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.