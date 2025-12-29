قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. خالد الجندي يجيب

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الراحة النفسية والابتعاد عن الشقاء مرتبط بأسباب واضحة ذكرها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن من أهم هذه الموانع بر الوالدين، فهو عمل عظيم يمنع الإنسان من الوقوع في أنواع الشقاء المختلفة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن السبب الثاني يتمثل في تلاوة وقراءة القرآن الكريم، حيث أن التلاوة المنتظمة من سورة إلى سورة ومن ختمة إلى أخرى تزيل الهم والحزن والكرب، وتعيد الاطمئنان للنفس، كما شدد على أن الفرق بين القراءة والتلاوة أن التلاوة تتضمن متابعة واستمرار من ختمة إلى أخرى.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن السبب الثالث لمنع الشقاء هو الدعاء، معتبرًا أن الدعاء وسيلة لطرد جميع أنواع الشقاء من حياة الإنسان، وأن التفرد باليدين في الدعاء مع الإخلاص لله يقي الإنسان من الهم والغم، مؤكدًا أن القرآن الكريم جاء بدليل على ذلك في قول الله تعالى على لسان نبي الله زكريا: "وَمَا كُنتُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا"، أي أن الدعاء يقي الإنسان من الشقاء ويمنحه السكينة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن السبب الرابع يكمن في اتباع الهدى، مشددًا على أن من يتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، مؤكدًا أن الإنسان هو الذي يجب أن يسير وراء الهدي الإلهي، وليس أن يتوقع أن الهدي يتبع ظروفه أو رغباته، فالطريق إلى السلام النفسي والنجاة من الشقاء هو الالتزام بالهدى والعمل به.

ودعا الشيخ خالد الجندي الجميع إلى المداومة على هذه الأمور الأربع: بر الوالدين، تلاوة القرآن، الدعاء، واتباع الهدي، لأنها تشكل صمام أمان للروح وتقي الإنسان من جميع أشكال الشقاء في حياته.

الشيخ خالد الجندي الأعلى للشئون الإسلامية لعلهم يفقهون الدعاء بر الوالدين تلاوة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ7 شركات على ممارسة أنشطة صناديق الاستثمار العقاري والتخصيم

انفوجراف للمؤشرات المالية للقابضة للغزل والنسيج

6.2 مليار جنيه مبيعات القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة خلال 2025-2024

البنك المركزي

برلماني: خفض الفائدة يعزز تنافسية الصناعة ويدعم التوسع الإنتاجي

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد