تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، سؤالاً مثيرا بشأن أقوي منتخب في بطولة أمم إفريقيا حتى الآن.

منتخب مصر 

وكتب إبراهيم عبد الجواد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "برأيك من أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا حتى الآن.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير ،أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يتمتع بالجرأة والشجاعة، بعد الدفع بـ11 لاعبًا بعيدًا عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة أنجولا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا قراره بأنه "قلبه ميت".

وقال شوبير ، في برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم: "حسام حسن لعب مباراة أنجولا بدون اللاعبين أصحاب الخبرات، مختارًا المغامرة لتجريب باقي اللاعبين بعد ضمان التأهل لدور الـ16 مبكرًا".

وأضاف أن المباراة جاءت متكافئة رغم غياب الأساسيين، والمدير الفني نجح في التخطيط الجيد مع المنتخب خلال البطولة حتى الآن، محققًا التوازن بين تجربة اللاعبين الجدد والحفاظ على الأداء القوي للفريق.

منتخب مصر

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

رئيس جامعه المنصوره

رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والتربية النوعية

جولة لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب

اشتباه تسمم

بسبب بقسماط.. إصابة 4 أشقاء باشتباه تسمم في المنوفية

بالصور

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

