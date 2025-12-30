13 منتخبا حسمت التأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية

حسم 13 منتخبا حتى الآن التواجد في دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 19 يناير المقبل.

المتأهلون إلى دور الـ 16 حتى الآن

المجموعة الأولى

المغرب

مالي

المجموعة الثانية

مصر

جنوب أفريقيا

المجموعة الثالثة

نيجيريا

المجموعة الرابعة

السنغال

الكونغو الديمقراطية

بنين

المجموعة الخامسة

الجزائر

بوركينا فاسو

السودان

المجموعة السادسة

الكاميرون

كوت ديفوار

موزمبيق

مباريات اليوم في أمم أفريقيا

يشهد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بإقامة عدد من المواجهات المهمة، تتصدرها مباراة منتخب تونس أمام تنزانيا في لقاء حاسم ضمن صراع التأهل، إلى جانب مواجهات قوية تجمع نيجيريا مع أوغندا، والسنغال أمام بنين، والكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تنزانيا × تونس – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

أوغندا × نيجيريا – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

بنين × السنغال – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2