بالصور

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

أسماء عبد الحفيظ

تحلم كل امرأة بشعر صحي ولامع يعكس جمالها ويمنحها ثقة أكبر بنفسها، لكن التعرض اليومي للغبار، التصفيف الحراري، والصبغات قد يجعل الشعر باهتًا وضعيفًا.

هل تعلمين أن استعادة صحة الشعر ولمعانه لا تحتاج شهورًا طويلة أو منتجات باهظة الثمن، بل يمكن ملاحظة فرق واضح خلال أسبوع واحد فقط عند اتباع بعض الأسرار والعادات الصحيحة.

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع في أسبوع بخطوات بسيطة

في هذا المقال نكشف لكِ أسرارًا سهلة ومجربة للحصول على شعر صحي ولامع في أسبوع بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل، بحسب ما نشره موقع webmd.

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

السر الأول: غسل الشعر بالطريقة الصحيحة

كثرة غسل الشعر من أكثر الأخطاء شيوعًا التي تؤدي إلى جفافه وفقدان لمعانه. يفضل غسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط باستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك وخالٍ من الكبريتات.

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

احرصي على تدليك فروة الرأس بلطف لتنشيط الدورة الدموية، مما يساعد على تقوية الجذور وتحفيز نمو الشعر الصحي. كما يُفضل استخدام ماء فاتر بدلًا من الماء الساخن الذي يضعف الشعر.

السر الثاني: الترطيب العميق مرتين أسبوعيًا

الترطيب هو مفتاح الشعر اللامع. استخدمي حمام كريم أو ماسك طبيعي مرتين خلال الأسبوع للحصول على نتائج سريعة. من أفضل الماسكات الطبيعية خليط زيت الزيتون مع ملعقة عسل، حيث يغذي الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

ضعي الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا. ستلاحظين نعومة ولمعانًا واضحين من أول استخدام.

السر الثالث: التغذية السليمة لصحة الشعر

لا يمكن الحصول على شعر صحي دون الاهتمام بالتغذية. احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الأسماك، والبقوليات، إضافة إلى الخضروات الورقية مثل السبانخ.

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

كما أن شرب كميات كافية من الماء يوميًا يساعد على ترطيب الشعر من الداخل، ويمنع الجفاف والتقصف، مما ينعكس مباشرة على مظهر الشعر ولمعانه.

السر الرابع: تقليل استخدام الحرارة

الاستخدام المفرط لمجفف الشعر والمكواة من الأسباب الرئيسية لتلف الشعر. خلال هذا الأسبوع، حاولي تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان، واتركي شعرك يجف طبيعيًا.

وإذا اضطررتِ لاستخدام الحرارة، فلا تنسي وضع واقٍ حراري لحماية الشعر من التلف والحفاظ على لمعانه الطبيعي.

السر الخامس: تمشيط الشعر بلطف وفي الوقت المناسب

تمشيط الشعر وهو مبلل قد يؤدي إلى تكسره بسهولة. انتظري حتى يجف جزئيًا، ثم استخدمي مشطًا واسع الأسنان وابدئي من الأطراف وصولًا إلى الجذور.

هذه الطريقة تقلل التساقط وتحافظ على صحة الشعر، كما تساعد على توزيع الزيوت الطبيعية على طول الشعر مما يزيد من لمعانه.

السر السادس: النوم على وسادة مناسبة

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه مؤثر جدًا. استخدام وسادة من القطن الخشن يسبب احتكاكًا يؤدي إلى هيشان الشعر. يفضل النوم على وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك والحفاظ على نعومة ولمعان الشعر.

السر السابع: قص الأطراف التالفة

قص أطراف الشعر المتقصفة يمنحه مظهرًا صحيًا فورًا. حتى لو كان القص بسيطًا، فإنه يساعد على منع امتداد التقصف لبقية الشعر ويجعل الشعر يبدو أكثر كثافة ولمعانًا.

