الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بدون أدوية.. مشروبات تساعد على نمو الشعر

نمو الشعر
نمو الشعر
هاجر هانئ

إذا كنتِ تتساءلين عن سبب مظهر الشعر الباهت والمتعب والفاقد للحيوية رغم استخدامكِ لشامبو وبلسم جيدين، فإليكِ السر الذي قد تغفلين عنه: صحة شعركِ تبدأ قبل أن تمشطيه بفترة طويلة.

ما تشربينه أول شيء في الصباح يلعب دورًا أكبر مما تتصورين في لمعان الشعر وقوته ونموه. يلجأ معظم الأشخاص مباشرةً إلى الشاي أو القهوة، أو حتى لا يشربون شيئًا على الإطلاق. لكن مشروبكِ الأول في اليوم يُحدد حالة عملية الهضم، وترطيب الجسم، وامتصاص العناصر الغذائية، والتوازن العام للجسم، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على بصيلات شعركِ.

ما يجب شربه أول شيء في الصباح لشعر صحي ولامع

-ماء دافئ مع ليمون

هذا المشروب لا يزول بريقه أبدًا، ولسبب وجيه. يساعد كوب من الماء الدافئ مع الليمون في الصباح الباكر على تنظيف الجسم من السموم وتنشيط عملية التمثيل الغذائي. عندما يعمل جهازك الهضمي بسلاسة، يمتص جسمك الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر بشكل أكثر فعالية.

الليمون غني بفيتامين سي، الذي يعزز إنتاج الكولاجين - وهو بروتين يحبه شعرك بشدة. المزيد من الكولاجين يعني خصلات شعر أقوى، وتقليل التكسر، ونمو شعر أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الليمون على موازنة إفراز الزيوت في فروة رأسك، مما يمنح شعرك في النهاية لمعانًا صحيًا.

إذا كنتِ ترغبين في مزيد من اللمعان، أضيفي ملعقة من العسل. فهو يضيف مضادات الأكسدة ويجعل مشروبك أكثر فائدة للشعر.

-ماء دافئ عادي

قد يبدو الأمر بسيطًا للغاية، لكن استمع إليّ - يستيقظ معظم الأشخاص وهم يعانون من الجفاف دون أن يدركوا ذلك. يفقد جسمك الماء طوال الليل، وعندما تكون مصابًا بالجفاف، فإن أول مكان يظهر عليه ذلك هو شعرك.

يصبح الشعر الجاف جافًا وهشًا وباهتًا. تضعف الجذور، وتتساقط الخصلات بسهولة أكبر، ويفقد شعرك مرونته الطبيعية. كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح يعيد ترطيب خلاياك على الفور ويحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس. ودورة دموية أفضل = بصيلات شعر أكثر صحة.

حتى لو كنت لا تحب الليمون أو المشروبات العشبية، فإن بدء يومك بالماء الدافئ وحده عادة قوية تُصلح شعرك من الداخل.

-ماء الحلبة

يُعد ماء الحلبة أحد أفضل العلاجات الطبيعية لتساقط الشعر وقشرة الرأس وبطء نمو الشعر. بذور الحلبة غنية بالبروتينات وفيتامينات ب والحديد والليسيثين، وهي عناصر غذائية تغذي بصيلات الشعر مباشرة.

انقعي ملعقة كبيرة من بذور الحلبة طوال الليل، واشربي الماء المصفى في الصباح. يساعد هذا المشروب على تقليل الالتهابات، وموازنة الهرمونات، وتقوية جذور الشعر من الداخل. إذا كان شعركِ خفيفًا أو باهتًا، فسيُعطي هذا المشروب نتائج رائعة مع مرور الوقت.

مشروبات تساعد على النوم

-عصير الصبار

يُعد الصبار بمثابة سحر عندما يتعلق الأمر بلمعان الشعر. يساعد شرب عصير الصبار في الصباح على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى جذور شعر أقوى.

ما يميز الصبار هو محتواه من الإنزيمات. تساعد هذه الإنزيمات على تحسين صحة فروة الرأس عن طريق تقليل الالتهاب والجفاف. إذا كان شعرك يميل إلى أن يبدو مجعدًا أو باهتًا، فيمكن لعصير الصبار أن يساعد في استعادة تلك اللمعة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا التوازن الهرموني - وهو عامل مهم في نمو الشعر لكل من الرجال والنساء

-ماء الكمون

ماء الكمون ليس فقط للهضم، بل هو ممتاز لصحة الشعر أيضًا. يحتوي الكمون على الحديد والمعادن الأساسية التي تساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ودعم نمو شعر صحي. إذا كنت تعاني غالبًا من تساقط الشعر بسبب التوتر أو سوء الهضم، فيمكن لهذا المشروب أن يساعد في تهدئة جسمك وتغذية جذور شعرك.

إنه سهل التحضير للغاية: اغلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء، واتركها تبرد، واشربها دافئة في الصباح

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات ومضادات الأكسدة التي تقلل من تساقط الشعر وتساعد في مكافحة الاختلالات الهرمونية. كما تحمي مضادات الأكسدة هذه بصيلات الشعر من التلف والالتهاب.

إذا كنت ترغب في مشروب يعزز طاقتك دون الآثار القاسية للقهوة، فإن الشاي الأخضر هو خيارك الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحسن صحة فروة الرأس، ويقلل من القشرة، ويعزز نمو شعر أكثر كثافة مع مرور الوقت. تناوله على معدة فارغة، أو الأفضل من ذلك، مع ملعقة من العسل إذا كنت تفضل المذاق الحلو.

المصدر: timesofindia.

الشعر لمعان الشعر شعر صحي

