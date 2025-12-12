قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أفضل طرق لتدفئة الأطفال في برد الشتاء

ريهام قدري

تدفئة الأطفال بشكل صحيح مهمة جدًا خصوصًا في فصل الشتاء أو عند تعرضهم لبرودة مفاجئة، لأن أجسامهم أكثر عرضة للبرودة وفقدان الحرارة بسرعة. 

إليك أفضل الطرق العلمية والعملية لتدفئة الأطفال:
 

 الملابس المناسبة
ارتداء طبقات متعددة: طبقة قطنية قريبة من الجلد + طبقة دافئة + جاكيت أو معطف مقاوم للرياح والماء عند الخروج.
تجنب الملابس الثقيلة جدًا في الداخل لأنها قد تسبب التعرق ثم البرودة عند الخروج.
استخدام القبعات والقفازات والجوارب الصوفية، لأن الرأس واليدين والقدمين يفقدون الحرارة بسرعة.
 

 التدفئة الداخلية
الحفاظ على درجة حرارة الغرفة بين 20-24 درجة مئوية للأطفال الصغار.
استخدام بطانيات أو لحاف خفيف أثناء النوم مع مراعاة عدم تغطية الوجه.
تجنب وضع الطفل مباشرة أمام المدفأة أو السخان لتجنب الحروق.

التغذية والمشروبات الدافئة
إعطاء وجبات دافئة: حساء، بطاطس، شوربة.
مشروبات دافئة مثل الحليب أو السحلب للأطفال الأكبر من سنة، مع تجنب السوائل شديدة الحرارة.
 

النشاط والحركة
السماح للطفل باللعب والحركة داخل المنزل لتوليد حرارة الجسم.
تمارين بسيطة أو رقص صغير للأطفال يزيد الدورة الدموية ويشعرهم بالدفء.
 

 العناية بالقدمين واليدين
استخدام جوارب سميكة وصوفية، أو حذاء داخلي منزلي إذا كانت الأرض باردة.
التحقق من برودة اليدين والقدمين بشكل مستمر خاصة عند الأطفال الرضع.
 

طرق سريعة لتدفئة الطفل في حالات البرد الشديد
حضن الطفل بين جسدك لتبادل الحرارة (Skin-to-skin للأطفال الرضع).
لف الطفل ببطانية دافئة، مع التأكد من تهوية مناسبة حول الوجه.
استخدام زجاجات ماء دافئ ملفوفة بمنشفة للتدفئة المؤقتة.

تدفئة الأطفال

القرنبيط
