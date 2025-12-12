أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز: ندمت على حاجات كتير.. ولو هتجوز تاني مش هعلن| فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حلقة مميزة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي".

أنا زعلانة منك

ودخلت ياسمين عبد العزيز، الحلقة وظهرت عليها علامات الكسوف، وقالت لمنى الشاذلي "أنا زعلانة منك والبرنامج بتاعك ليك هيبة كده".

وتابعت: أنا زعلانة منك عشان عايزة اتكلم براحتي وبطبيعتي وانتي عارفة انتي قولتي ايه؟ وردت عليها منى الشاذلي: ساعات بتخربي الدنيا.

عايزة أبسط نفسي

وقالت ياسمين عبد العزيز: حد علمني إني لا أثق في أي مخلوق غير ربنا، وداخلة سنة 2025 وأنا حابة نفسي، لأني حبيت كل اللي حواليا ما عدا ياسمين، ودلوقتي عايزة أبسط ياسمين عشان أعوض نفسي.

ووجهت حديثها لمنى الشاذلي: ايه النظرة دي؟ بتسحبيني كده وبتخليني أتأثر ومش هتأثر، وعلقت ساخرة "هو أنا لازم أطلع في برامج".

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن كريم فهمي وزوجته دانيا، أصدقاء جدا، عشان الناس بس بتقعد تخلط حاجات كده، وفي بينا كيميا والناس حابة الكيميا دي.

وتابعت: كريم شخصية في الحقيقة راجل طيب وراقي، وزي ما بيطلع في المسلسل هو في الحقيقة كده.

ندمت على حاجات كتير

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن الجمهور كل شوية يطلعوا عليا شائعات، اتصورت مع الدكتور بتاعي قالوا إن في بينا حاجة، عايزين يشوفولي أي حد وخلاص.

وأضافت: "مكنتش بفكر في نفسه خالص، وأنا قررت أحب ياسمين، أنا قررت أحب نفسي".

وتابعت: ندمت على حاجات كتيرة، ومش عيب لما الواحد يقول إنه ندم على حاجة، ده مش ضعف ده قوة.

واستكملت: ندمت على إني مكنتش بقول لا وكنت جدعة أوي، مش أي حد لازم تبقي جدعة معاه.

وأكدت أنها تعلمت كثيرا خلال الفترة الماضية وخدت دروس في الحياة، قائلة "أنا زمان كنت بفكر بقلبي بس ودلوقتي بفكر بعقلي وقلبي، محدش يقدر يكسرني، أنا منكسرتش، عشان عندي أولاد وعندي جمهور.

لو هتجوز تاني مش هعلن

وقالت ياسمين عبد العزيز، إن أي حاجة بتظهر للناس مفيهاش بركة، ولو هتجوز في يوم من الأيام مش هظهر الكلام ده، أنا عايزة أعيش حياة مستقرة بعيدة عن الأضواء.

وتابعت: مش هتجوز في السر، بس مش هنشر الصور، لأن أي حد بينزل صورة بعديها بتحصل كوارث، في ناس كتير على السوشيال بيخربوا بيوت بس.