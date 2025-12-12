ترامب يشترط التحقق من التحيز السياسي قبل قبول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة الأمريكية، في بيان رسمي صادر عن إدارة الرئيس ترامب، أنها ستلزم مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي بإجراء قياس لمستوى "التحيز السياسي" في تقنياتهم قبل السماح لهم بتقديم خدماتهم للوكالات الفيدرالية.



ويأتي هذا القرار في إطار جهود الإدارة لضمان حيادية البرمجيات المستخدمة في القطاع الحكومي ومنع أي تأثير محتمل لأيديولوجيات مزودي التكنولوجيا على عمل الوكالات الأمريكية.

وفي وقت سابق، صرح البيت الأبيض يوم الخميس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على الحفاظ على "علاقة عمل جيدة" مع الصين و"تحالف قوي للغاية" مع اليابان، على الرغم من تصاعد التوترات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي: "اليابان حليف قوي للولايات المتحدة، ويتجلى ذلك في علاقاتنا الشخصية وعلاقاتنا التجارية المستمرة معها".

وأضافت: "فيما يتعلق بالصين، يتمتع الرئيس أيضاً بعلاقة عمل جيدة مع الرئيس شي، وهو ما يعتبره أمراً إيجابياً لبلادنا، ويعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على إقامة علاقة عمل جيدة مع الصين مع الحفاظ على تحالفنا القوي للغاية مع اليابان".