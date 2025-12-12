قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معتز الخصوصي: رفض طعون المرحلة الثانية من الانتخابات دليل على انخفاض المخالفات
تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
رياضة

تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة

نادي الترسانة
رباب الهواري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الترسانة تفاصيل حقيقة نشوب حريق في أحد المخازن بشركة الترسانة في إمبابة.

قال المصدر، إن الحريق الذي نشب كان فى أحد المخازن التابع لشركة الترسانة ومقرها علي النيل في إمبابة وليس في النادي النهري التابع لنادي الترسانة.

وأضاف: تمت السيطرة على الحريق عقب حضور المطافئ إلي مقر شركة الترسانة فى إمبابة وإخماده قبل أن تتفاقم الأمور.

واصل: شركة الترسانة في إمبابة يتبع لها نادي الترسانة الرياضي لكن له هيئة ومجلس إدارة مستقل وهي مسؤولة عن صيانة السفن والصنادل والمراكب.

وقال أيضا: الجميع ظن أن الحريق في النادي النهري للترسانة لكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.

نادي الترسانه دورى المحترفين اخبار الترسانة اخبار الرياضة

