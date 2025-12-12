تفاصيل جديدة في حريق مخزن تابع لشركة الترسانة في إمبابة

كشف مصدر مطلع داخل نادي الترسانة تفاصيل حقيقة نشوب حريق في أحد المخازن بشركة الترسانة في إمبابة.

قال المصدر، إن الحريق الذي نشب كان فى أحد المخازن التابع لشركة الترسانة ومقرها علي النيل في إمبابة وليس في النادي النهري التابع لنادي الترسانة.

وأضاف: تمت السيطرة على الحريق عقب حضور المطافئ إلي مقر شركة الترسانة فى إمبابة وإخماده قبل أن تتفاقم الأمور.

واصل: شركة الترسانة في إمبابة يتبع لها نادي الترسانة الرياضي لكن له هيئة ومجلس إدارة مستقل وهي مسؤولة عن صيانة السفن والصنادل والمراكب.

وقال أيضا: الجميع ظن أن الحريق في النادي النهري للترسانة لكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.