إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

فريق الصيد مواليد 2012 يواجه الترسانة في بطولة الجمهورية لليد

فريق الصيد
فريق الصيد

يواصل فريق كرة اليد مواليد سنة 2012 بنادي الصيد، التدريب والتأهيل استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد الكامل وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وإدارة النادي.

وقال المدرب أحمد رامي، مدرب فريق مواليد سنة 2012 لكرة اليد للفتيات بنادي الصيد، إن التدريبات تجرى على قدم وساق استعدادا للمشاركة، لافتا إلى أن فريق الفتيات استطاع خلال الفترة الماضية الحصول على المركز الرابع بالبطولة التنشيطية للاتحاد المصري لكرة اليد وصعود الفريق للمرحلة الثالثة ببطولة الجمهورية، وذلك يحدث لأول مرة في نادي الصيد بقطاع البنات عموما.

ومن جهتها قالت خديجة قرمز، اللاعبة بالفريق، إنها تسعى جاهدة بالاشتراك مع زملائها بالفريق إلى الفوز بالبطولة التي يجرى الاستعداد لها والمقرر أن تكون خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أن إجراءات التدريب تجرى أسبوعيا بمعدل يومين خلال الأسبوع، لافتة إلى أنها دوما تعمل على التنسيق بين دراستها وتدريبها دون تأثير أحدهما على الآخر.

وقالت تالين يوسف، حارس مرمى الفريق، إن إجراءات واستعدادات المشاركة والتجهيز تتم على أعلى مستوى، لافتة إلى أن هناك تدريبات يقومون بها على أعلى مستوى من أجل الوصول إلى مراكز متقدمة في البطولة.

ويواجه فريق الصيد اليوم  فريق الترسانة خلال مباريات بطولة الجمهورية.

الجدير بالذكر أن فريق كرة اليد للفتيات مواليد عام 2012، يضم كلا من: كندا شرين، حارس مرمي الفريق، وإيلا أدهم، كارما أبو باشا، هنا غزاوي، لي لي رمضان، جوري وجنى محمد، سلمى حمد، غالية شهاب، مليكة عمرو، كارما إسماعيل، خديجة كرمز، وتالين يوسف.

فريق كرة اليد نادي الصيد بطولة الجمهورية وزارة الشباب والرياضة أحمد رامي

