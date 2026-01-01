قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في أول أيام العام الجديد.. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي ويؤكد: نعمل على إعادة صياغة المنطقة التاريخية بما يليق بقيمتها ومكانتها

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في أول أيام العام الميلادي الجديد، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أهم وأبرز المعالم الدينية والتاريخية في دلتا مصر، والذي يمثل رمزًا روحيًا وثقافيًا راسخًا ارتبط بوجدان المصريين على مدار قرون، ويُعد نقطة جذب رئيسية للزائرين من مختلف المحافظات.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة التفقدية بالمشروع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ مشروع تطوير محيط المسجد والمنطقة الأثرية المحيطة به، والتي تضم حارة الهنود وسوق النحاسين، ضمن مشروع متكامل تنفذه محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، ويستهدف إعادة الانضباط العمراني وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، وتهيئتها لتكون مركزًا متكاملًا للسياحة الدينية والثقافية، حيث تتضمن الأعمال إنشاء أكشاك جديدة بتصميم موحد يتماشى مع الطابع المعماري والتاريخي للمكان، وتحديث الأرضيات والبلدورات، ورفع كفاءة الواجهات، إلى جانب تنفيذ شبكة متطورة لتصريف مياه الأمطار، وترميم المباني ذات الطابع التاريخي بما يحفظ قيمتها ويعيد إليها رونقها الأصيل.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لاستعادة الهوية التاريخية لعروس الدلتا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين، مشددًا على أن المشروع لا يقتصر على الجانب الشكلي فقط، بل يشمل تنظيم المحال التجارية والباعة الجائلين، وإزالة كافة المظاهر العشوائية والتعديات، وتحديث البنية التحتية بصورة متكاملة تعكس الوجه الحضاري لمدينة طنطا، وتعيد للمكان مكانته اللائقة على خريطة السياحة الدينية والثقافية، تمهيدًا لتحويل المنطقة بالكامل إلى مقصد سياحي متكامل بحلول عام 2026م .

ردع مخالفين 

وخلال تفقده لموقع الأعمال، حرص محافظ الغربية على الالتقاء بالمواطنين والزائرين المتواجدين بمحيط المسجد، وتبادل الحديث معهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، واطمأن على مدى رضاهم عن مستوى التنفيذ والمظهر العام للمنطقة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم الكبير لاهتمام المحافظة بهذا المشروع الحيوي، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة يمثل نقلة حضارية حقيقية تعيد لطنطا بريقها الديني والثقافي، وتُسهم في تحسين الحركة وتنظيم النشاط التجاري والقضاء على العشوائيات، معربين عن ثقتهم في أن المشروع سيُحدث تحولًا ملموسًا في شكل ومكانة المنطقة خلال الفترة المقبلة.

اخبار محافظة الغربية اول أيام العام الجديد تحسبن خدمات المواطنين رفع كفاءة الخدمات

المزيد

