في أول أيام العام الجديد.. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي ويؤكد: نعمل على إعادة صياغة المنطقة التاريخية بما يليق بقيمتها ومكانتها

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في أول أيام العام الميلادي الجديد، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، أحد أهم وأبرز المعالم الدينية والتاريخية في دلتا مصر، والذي يمثل رمزًا روحيًا وثقافيًا راسخًا ارتبط بوجدان المصريين على مدار قرون، ويُعد نقطة جذب رئيسية للزائرين من مختلف المحافظات.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة التفقدية بالمشروع، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مراحل تنفيذ مشروع تطوير محيط المسجد والمنطقة الأثرية المحيطة به، والتي تضم حارة الهنود وسوق النحاسين، ضمن مشروع متكامل تنفذه محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، ويستهدف إعادة الانضباط العمراني وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، وتهيئتها لتكون مركزًا متكاملًا للسياحة الدينية والثقافية، حيث تتضمن الأعمال إنشاء أكشاك جديدة بتصميم موحد يتماشى مع الطابع المعماري والتاريخي للمكان، وتحديث الأرضيات والبلدورات، ورفع كفاءة الواجهات، إلى جانب تنفيذ شبكة متطورة لتصريف مياه الأمطار، وترميم المباني ذات الطابع التاريخي بما يحفظ قيمتها ويعيد إليها رونقها الأصيل.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لاستعادة الهوية التاريخية لعروس الدلتا، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين، مشددًا على أن المشروع لا يقتصر على الجانب الشكلي فقط، بل يشمل تنظيم المحال التجارية والباعة الجائلين، وإزالة كافة المظاهر العشوائية والتعديات، وتحديث البنية التحتية بصورة متكاملة تعكس الوجه الحضاري لمدينة طنطا، وتعيد للمكان مكانته اللائقة على خريطة السياحة الدينية والثقافية، تمهيدًا لتحويل المنطقة بالكامل إلى مقصد سياحي متكامل بحلول عام 2026م .

ردع مخالفين

وخلال تفقده لموقع الأعمال، حرص محافظ الغربية على الالتقاء بالمواطنين والزائرين المتواجدين بمحيط المسجد، وتبادل الحديث معهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، واطمأن على مدى رضاهم عن مستوى التنفيذ والمظهر العام للمنطقة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم الكبير لاهتمام المحافظة بهذا المشروع الحيوي، مؤكدين أن ما تشهده المنطقة يمثل نقلة حضارية حقيقية تعيد لطنطا بريقها الديني والثقافي، وتُسهم في تحسين الحركة وتنظيم النشاط التجاري والقضاء على العشوائيات، معربين عن ثقتهم في أن المشروع سيُحدث تحولًا ملموسًا في شكل ومكانة المنطقة خلال الفترة المقبلة.