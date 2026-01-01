بسبب خلية نحل.. أهالي قرية بالمنوفية يضطرون لدفن شخص بمقبرة أخرى بعد فتحها.. صور

في واقعة غريبة شهدتها قرية الكمايشة بمركز تلا في محافظة المنوفية فوجئ الأهالي أثناء دفن أحد الأشخاص بالقرية بخلية نحل كاملة داخل المقبرة رغم أنها مغلقة منذ 5 سنوات.

وقال حسام شعلان صاحب المقبرة انها مغلقة منذ 5 سنوات وعند محاولتهم فتحها لدفن أحد المتوفين فوجي بخلية نحل كثيفة خارجه من المقبرة واضطروا الي اغلاقها مرة أخرى ودفن المتوفى في مقبرة أخري.

واكد انهم احضروا نحال لاخراج خلية النحل وكانت المفاجأة ان العسل وزن ما يقرب من 25 كيلو عسل نحل صافي الي جانب الشمع من داخل المقبرة وتم استخراجه علي مدار يومين.

واوضح انه قام بتوزيع الكمية بالكامل بعد التأكد من صلاحية العسل للأكل.

واوضح ان المدفون في المقبرة جده الشيخ ابو زيد وكان معروف بعمله الصالح وحب الجميع له.