ضبط 1688 مخالفة مرورية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد وقوع حوادث السير ببعض المناطق بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية نتيجة عدم التزام بعض قائدى المركبات بقواعد وآداب المرور ، مطالبة بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية للحد من تلك الحوادث.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وعدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود المطبات الصناعية واللافتات الإرشادية.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه عدة حملات مرورية إستهدفت ضبط المخالفات بالمنطقة المشار إليها.. وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (تحرير عدد 1688 مخالفة مرورية متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات المرورية.