غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
حوادث

ضبط 1688 مخالفة مرورية في المنوفية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد وقوع حوادث السير ببعض المناطق بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية نتيجة عدم التزام بعض قائدى المركبات بقواعد وآداب المرور ، مطالبة بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية للحد من تلك الحوادث.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وعدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، ووجود المطبات الصناعية واللافتات الإرشادية.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه عدة حملات مرورية إستهدفت ضبط المخالفات بالمنطقة المشار إليها.. وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (تحرير عدد 1688 مخالفة مرورية متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات المرورية.

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

جانب من اللقاء

تطبيقات ذكية جديدة في جامعة بنها لتسويق خدماتها

إزالة اكشاك مخالفة

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع القاهرة

إحدى مدارس سوهاج

حصاد 2025 في سوهاج.. تسليم وإعداد 31 مدرسة جديدة بتكلفة تتخطى مليار جنيه

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

