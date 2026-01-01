قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

طاردوه بكلب ومزقوه بالسلاح .. الحكم على المتهمين بضرب طالب بنها الثلاثاء

ندى سويفى

حجزت محكمة الجنح ببنها محاكمة المتهمين بمطاردة طالب بكلب وتمزيقه وسط الشارع للحكم للأسبوع المقبل جلسة يوم الثلاثاء.  

وشهدت الجلسة الماضية مرافعة الدفاع وطلب محمد تهامي المحامي دفاع المجني عليه أجلا للإطلاع على بعض المستندات في القضية كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لما تسببوا فيه للمجني عليه من إصابات وحالة نفسية سيئة بعدما تعرض له من مطاردة وبلطجة وضغط نفسي على مدار سنوات. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على ٣ متهمين في واقعة التعدي على الطالب "حسن"  بأسلحة بيضاء في بنها، ما أسفر عنه إصابته بجروح قطعية بالغة بالجسد.

وذكر التقرير الطبي الخاص بـ"حسن" أن المجني عليه حضر إلى المستشفى بادعاء التعدي عليه من آخرين، وبإجراء الكشف الطبي الظاهري على المجني عليه، تبين وجود جرح قطعي بالجبهة اليسرى في الوجه طوله 10 سم، وجرح قطعي أسفل العين اليمني طوله 10 سم، وجرح قطعي أعلى الساق اليمنى مع وجود كدمات بالجسد، وتم عمل الإسعافات اللازمة مع خياطة الجروح.

وحررت جدة المجني عليه محضر بقسم الشرطة حمل رقم 3395 ادارى قسم ثان بنها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ بقيام المتهمين بمطاردة حفيدها حسن ندا بالصف الثاني الثانوي وسط الشارع بـ"كلب" وأسلحة بيضاء وظل يحاول الهرب منهم حتى لجأ إلى محل ملابس فلحقوا به وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء مسببين له جروح قطعية عميقة ونزيف وفروا هاربين، وقدمت جدة حسن مقاطع فيديو وصور من كاميرات مراقبة رصدت لحظة تمزيق حفيدها.

ونشرت والدة الطالب حسن بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سردت فيه تفاصيل تعرض نجلها للمطاردة والضرب والتمزيق بسبب خلافات قديمة "خناقة عيال".

وقالت والدة حسن المجني عليه خلال الفيديو، إنها فوجئت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الماضي الساعة 8:15 مساءً، بتعرض أحد الأشخاص يدعى ز. أ بمعاونة آخرين لابنها قبل استقلاله سيارة أجرة للذهاب للمنزل، وتعدوا عليه بسلاح أبيض ما أسفر عنه إصابته في الوجه والقدم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من محاولات نجلها في الهروب والاختباء داخل أحد محلات الملابس الموجودة بالمنطقة، إلا أن المتهمين استمروا في التعدي عليه، حتى أحدثوا إصابته الثابتة بالتقرير الطبي، وتتمنى استعادة حق ابنها مؤكدة على ثقتها في القضاء المصري.

ضرب طالب بنها طاردوه بكلب محكمة الجنح ببنها مطاردة طالب

