فريق أوتوستراد وعمرو ساو يختتمون فعاليات عيد الحب في نويبع

أحيا فريق اتوستراد وال dj عمرو ساو حفل ختام فعاليات مهرجان عيد الحب الذي أقيم بمدينة نويبع

على شاطئ كريزي هورس على مدى 3 أيام متتالية لدعم تنشيط السياحة.



حضر الحفل عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ممن تفاعلوا مع اغاني فريق أوتوستراد وأشهر التراكات العالمية التي قدمها ال dj عمرو ساو بالإضافة الى فقرات مميزة ل عازفي الكمان والساكسفون نالت استحسان الجمهور.



وشهدت فعاليات مهرحان عيد الحب بنويبع تجمع كبرى الفرق الموسيقية الغنائية مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد واللبنانية لولا جفان وتميز بآجواء اللايف العالمية من تنظيم المنتج ياسر الحريري واشراف وليد سليمان وزاجيت.