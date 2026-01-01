القبض على لص سرق دراجة نارية بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) وبسؤاله قرر أنه حال قيامه بترك الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" أمام مقر أحد البنوك الكائنة بدائرة المركز وعقب خروجه من ذات البنك فوجئ بعدم تواجدها.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية") ، وتبين أنه مقيد الحرية بتاريخ 20 ديسمبر المنقضى على ذمة قضية سرقة دراجة نارية أخرى.. كما تم العثور على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.