محافظ المنوفية يلتقي بعدد من ذوي الهمم ويأمر بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة

فى لقاء إنساني ولفتة طيبة تعكس حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من ابنائه من ذوي الهمم ( صم وبكم ) للإستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، بحضور عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمحافظة، فادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ.

وخلال اللقاء، قرر المحافظ صرف مساعدات مالية وعينية تضمنت لحوم ومواد غذائية وبطاطين دعماً لهم كونهم جزء أساسى من أبناء المجتمع، كما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية العمل بالتواصل المباشر مع الحالات لبحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص وذلك في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المحافظة تأكيداً على حقوقهم.

وأشار إلى حرصه واهتمامه الكامل بدعم تلك الفئات وإتاحة فرص تدريبية لهم مما يعزز من قدراتهم ودمجهم في سوق العمل بشكل يضمن لهم حياة كريمة، مضيفا إلي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم باعتبارهم شريكاً أساسياً وفعالاً في تنمية المجتمع.

كما التقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية الموسعة بتلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث استمع إلى متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وبطاطين لتلك الأسر دعما لهم، موجهاً ببحث إمكانية توفير كشك لإحدى الحالات من ناحية زاوية بمم كمصدر دخل ثابت يعينها على متطلبات الحياة ويوفر حياة كريمة وأمنه لها، وكذا التواصل مع إحدى الجمعيات الخيرية لبحث إمكانية ترميم منزل لأحد الحالات من ذوى الهمم بناحية أشمون وتقديم أوجه الدعم اللازم له.