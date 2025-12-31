وفاة كاهن من إيبارشية المنوفية.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي أمس، الأب القمص صموئيل سرجيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بسبك الأحد، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر ناهز ٨٢ سنة، وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت ٥٨ سنة، حيث سيم كاهنًا في ٢٤ سبتمبر ١٩٦٧ بيد مثلث الرحمات الأنبا ديسقورس أسقف المنوفية.

وستقام صلوات التجنيز بكنيسته الساعة ١٢.٣٠ ظهر اليوم الأربعاء.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص صموئيل سرجيوس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأبنائه ومحبيه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.