مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يؤكد أهمية التعاون بين الكنائس بما يخدم المجتمع

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الأنبا سيرافيم، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، يرافقه الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

ورحّب نيافة الأنبا بولا بالضيفين الكريمين، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الأخوية، مؤكدًا أهمية التواصل، والتعاون بين الكنائس بما يخدم المجتمع، ويعزز قيم السلام، والتسامح، ويدعم مسيرة الوطن نحو الاستقرار، والتنمية.

وخلال الزيارة، أعرب الأنبا سيرافيم، والأنبا تادرس عن خالص تهانيهما القلبية لنيافة الأنبا بولا، متمنين له دوام الصحة، والخدمة المثمرة، مؤكدين أن هذه المناسبة المباركة تعكس عمق المحبة، والأخوّة التي تجمع بين أبناء الكنائس المسيحية في مصر، في إطار من الوحدة الوطنية، والتعايش المشترك.

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص القيادات الكنسية على ترسيخ العلاقات الأخوية بين مختلف الطوائف المسيحية، وتأكيد الدور الوطني للكنيسة المصرية في دعم قيم المواطنة، والعمل المشترك، من أجل خير الوطن.