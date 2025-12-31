قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة لإدارة الأغذية بالمنوفية تضبط مخالفات واعدام 152 كيلو أغذية غير صالحة

مروة فاضل

واصلت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية جهودها الميدانية في ملف سلامة الغذاء، حيث قامت إدارة الأغذية بالمديرية، بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، وتحت إشراف الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي، بتنفيذ حملة موسعة للمرور على إدارات قويسنا، شبين الكوم، وبركة السبع، لمتابعة مدى الإلتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن المرور على 45 منشأة غذائية، تبين مطابقة 40 منشأة للاشتراطات الصحية، بينما ثبت عدم مطابقة 5 منشآت للشروط الصحية، وتم سحب 9 عينات من الأغذية لتحليلها بالمعامل المختصة، كما تم إصدار قرارات إغلاق إداري لعدد 20 منشأة لمخالفتها القواعد والاشتراطات الصحية.

كما تم تحرير 5 محاضر طبقًا للقانون رقم 96، و17 محضرًا طبقًا للقانون رقم 97، بالإضافة إلى إعدام 152 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لحماية صحة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على جميع المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات تستهدف التأكد من سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، والإلتزام الكامل بالاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المنشآت المخالفة، مناشدًا المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات غذائية، دعمًا لجهود الدولة في توفير غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين.

