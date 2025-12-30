قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يوجه بفتح مقر جديد لاستقبال طلبات التصالح بتلا

مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا ، بتفقد انتظام سير العمل ومستوى الأداء بالمركز التكنولوجي بالمدينة للارتقاء وتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا. 

وخلال تفقده المركز التكنولوجي ، استمع محافظ المنوفية الي شرح تفصيلي عن آليات العمل وآخر مستجدات الموقف الحالي بمنظومة التصالح علي مخلفات البناء، موجهاً رئيس المدينة بالمتابعة اليومية لمنظومة العمل وتقديم التسهيلات اللازمة وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتذليل أي معوقات إدارية قد توثر علي سرعة تقديم الخدمات لضمان سرعة نهو الأعمال المتبقية بالملف الهام والحيوي بشكل كامل، كما وجه المحافظ بإعداد خطة عمل أفضل ومتكاملة للمركز ، مع توفير مقر جديد لاستقبال طلبات التصالح للحد من الازدحام ومنع التكدس، والتنسيق الكامل بين الإدارات المعنية لرفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحقيق الانسيابية المطلوبة في منظومة العمل بما يحقق الصالح العام ويلبي متطلبات المواطنين. 

وأثناء تفقده المركز التكنولوجي ، عقد محافظ المنوفية لقاءً موسعاً بعدد من المواطنين بمقر الوحدة المحلية بمركز مدينة تلا للاستماع إلى شكواهم وطلباتهم المتنوعة والعمل على سرعة فحصها واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يلبى رضاهم، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال مباشرة خلال جولاته الميدانية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه التام على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين ، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى إستثناءات وأن الجميع سواسية فى الحصول على حقوقهم وأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن بكافة قطاعات المحافظة، فيما قدم المواطنين الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه على لقائهم والإستماع إلى شكواهم لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم ، مشيدين بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية التصالح في مخالفات البناء تلا

