وسط زغاريد الأهالي.. محافظ المنوفية يفتتح وحدة علاج طبيعي جديدة بزاوية بمم

وسط فرحة وزغاريد الأهالي، افتتح اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وحدة العلاج الطبيعي الجديدة بوحدة طب الأسرة بزاوية بمم لتقديم خدمات طبية جديدة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بتلا، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومديرة الوحدة الصحية بزاوية بمم.

وقد أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية لوحدة العلاج الطبيعي، وتفقد أقسام الوحدة التي تضم ثلاث غرف علاج طبيعي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المطورة وتشمل أجهزة تنبيه كهربائي وموجات التصادمية وصوتية وليزر ووحدة أطفال متكاملة وأجهزة أشعة وتمارين علاجية، حيث تم إنشاؤها وتجهيزها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

واستفسر المحافظ عن آلية العمل والخدمات المقدمة واطلع بنفسه علي حجم المترددين بالوحدة، مشيداً بمستوى حجم التجهيزات الطبية المطورة لدعم المنظومة الصحية مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وقال إننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية العلاجية لخدمة المواطنين.

وخلال الافتتاح وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الصحة للنزول الميداني للوقوف الفعلي علي حجم احتياجات الوحدة وتوفيرها وكذا اعداد خطاب لوزارة الصحة بشأن دعمها بالأجهزة الطبية اللازمة لتعزيز المنظومة الصحية وخدمة الأهالي.

كما استمع محافظ المنوفية لعدد من طلبات المواطنين أحدهم من ذوي الهمم موجهاً رئيس المدينة بتوفير فرصة عمل دعماً له.

كما أمر بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وكذا توفير مفروشات لحالة أخري دعماً لها ومراعاة لظروفهم المعيشية.

كما أمر بتقديم الخدمات الطبية العاجلة بمستشفي رمد شبين الكوم واخري بمستشفي شبين الكوم التعليمي لإجراء تدخلات جراحية عاجلة لظروفهم الصحية الصعبة.

وفي استجابة لطلب الأهالي كلف المحافظ ببحث امكانية توفير قطعة أرض لاستغلالها في إنشاء معهد ديني لخدمة أهالي القرية، وفي لفتة طيبة أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية وعينية لعمال النظافة بالوحدة الصحية تقديراً لجهودهم.

وتفقد محافظ المنوفية الأرض المخصصة لإنشاء جناح ثانوي تجريبي جديد بمدرسة زاوية بمم علي مساحة اجمالية 2600م2 باجمالي عدد 14 فصل دراسي، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة.

وأوضحوأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

كما تفقد محافظ المنوفية معرضا لبيع المواد الغذائية ضمن مبادرة “معا ضد الغلاء” لتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة له، وتأكد المحافظ من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول عليها بأسعار مناسبة.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، موجهاً بتشكيل لجنة للنزول الميداني ومقارنة أسعار السلع بمثيلاتها بالأسواق لضمان توفيرها بأسعار مخفضة حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.