ضبط مخزنين لمقرمشات مجهولة المصدر وأسمدة منتهية الصلاحية في المنوفية

شنت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية وبالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا، اليوم الثلاثاء، بضبط مخالفات جسيمة في مخزن للمواد الغذائية، وآخر للمستلزمات الزراعية.

تم بداية ضبط مخزن للمواد الغذائية (مقرمشات) غير مرخص، مع وجود فواتير غير صحيحة، كما كانت الكميات المضبوطة معبأة ومعدة للتوزيع في الأسواق، ما يمثل خطراً على صحة المستهلكين.

وتم ضبط مخزن للمستلزمات الزراعية، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، والتي يؤدي استخدامها إلى ضرر بالغ بالمحاصيل والتربة. إلى جانب التحفظ على كميات من "حبوب الغلة" السامة.

تم التحفظ على كافة المضبوطات بمحاضر رسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شارك في الضبط الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا، والدكتورة سهير شرف مدير إدارة تموين قويسنا.

من جانبها، أكدت هناء عقيلة أن رئاسة المركز لن تتهاون مع أي تلاعب يمس قوت المواطنين أو سلامتهم، مشددة على استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق.