محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لــ 200 حالة إنسانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية تضمنت لحوم ومواد غذائية لــ 200 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة إجمالية تقارب مليون جنيه  ، يأتي هذا إستمراراً لسلسلة لقاءات "رد الجميل" والتي تبناها المحافظ سعياً منه لتلبية ورسم البسمة على وجوههم ، جاء ذلك بحضور مديري مديريات الصحة والعمل والتموين والتضامن الإجتماعي .

وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور ، حرص المحافظ علي الاستماع لكافة مطالب المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، موجهاً بصرف كراسي متحركة لحالتين من ذوي الهمم ، وكذا تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة  3 أكشاك مواد غذائية لعدد من الحالات بنواحي سرسنا بالشهداء وزوير بشبين الكوم مراعاة لظروفهم المعيشية ، فيما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 21 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والجراحات المتخصصة بميت خلف و منوف العام وقويسنا العام ورمد وحميات شبين الكوم. 

فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 13 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 35 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 23 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء  قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم .

