ليلة ممطرة على 9 مناطق.. تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على الإسكندرية والمحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على كافة المحافظات، وأكدت الهيئة أن الأجواء ستكون ممطرة شديدة البرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وسيدي عبد الرحمن والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وشمال الدقهلية ودمياط يصاحبها استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

حالة الطقس غدا الجمعة

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على فيس بوك أن الأجواء ستكون شديدة البرودة على شمال البلاد مع استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق من محافظات مطروح - الإسكندرية-البحيرة- كفر الشيخ- شمال الدقهلية- دمياط ومدينة العلمين كما يصحبها سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

مع استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.