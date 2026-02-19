القبض على طرفي مشاجرة البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 عمال) ، طرف ثان (سائق ، ومزارع) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (5 عصى خشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





