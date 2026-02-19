تسول بين إشارات المرور وأرصفة الطرق.. القصة الكاملة لسقوط الكتعة وأصحابها بالقاهرة

في شوارع القاهرة المزدحمة، وبين إشارات المرور وأرصفة الطرق، كانت حكايات صغيرة تروى كل يوم دون أن ينتبه لها الكثيرون.

وجوه أطفال أنهكهم التعب، وأيادي صغيرة تمتد طلبًا لقوت يومهم، بينما تقف خلف المشهد شبكة تستغل براءتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





القصة بدأت حين تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و10 سيدات – لـ8 منهم معلومات جنائية – بعد ثبوت تورطهم في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع سلع بأسلوب إلحاحي في عدد من مناطق العاصمة.





وخلال المداهمة، عُثر بحوزتهم على 26 طفلًا من المعرضين للخطر، كانوا يجوبون الشوارع لساعات طويلة، بعضهم يحمل مناديل أو سلعًا زهيدة، وآخرون يطرقون زجاج السيارات طلبًا للمال.





وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم كانوا يجمعون الأطفال ويوجهونهم إلى أماكن محددة لتحقيق أكبر قدر من الربح اليومي.





لكن خلف الأرقام والإجراءات، تقف مأساة إنسانية أعمق أطفال حرموا من حقهم في التعليم والأمان، واستُغل ضعف أسر بعضهم أو غياب الرقابة على آخرين.





بعض هؤلاء الصغار كانوا يظنون أن ما يفعلونه مجرد “شغل”، دون إدراك أنهم ضحايا شبكة منظمة سلبتهم طفولتهم.





الأجهزة الأمنية لم تكتفي بضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، بل جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية، في محاولة لإعطائهم فرصة جديدة لحياة أكثر أمانًا واستقرارًا.