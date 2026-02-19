إسماعيل كمال يتسلم مهام منصبه محافظًا لجنوب سيناء وسط استقبال رسمي وشعبي حافل

شهد ديوان عام محافظة محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، العاصمة، مراسم استقبال اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء الجديد، وذلك في أول أيام توليه مهام منصبه، وسط حضور رسمي و تنفيذي واسع عكس حجم التطلعات المعقودة على المرحلة المقبلة.

وجاء الاستقبال بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات، حيث اصطفوا لتحية المحافظ الجديد، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المرحلة القادمة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

واتسمت مراسم الاستقبال بطابع تراثي مميز؛ إذ ارتدى الطلبة الزي البدوي التراثي، في مشهد جسّد الهوية السيناوية الأصيلة، وأبرز عمق الموروث الثقافي لأهالي جنوب سيناء، في رسالة ترحيب حملت عبق التاريخ وروح الانتماء.

كما شارك في الاستقبال عدد من طلاب مديرية التربية والتعليم، إلى جانب شباب ممثلين عن مديرية الشباب والرياضة، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث المهم، تعبيرًا عن ترحيبهم بالمحافظ الجديد، وثقتهم في قيادته خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب اللواء الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل، مؤكدًا حرصه على العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الأجهزة التنفيذية، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مدن المحافظة، بما يلبي تطلعات أبناء جنوب سيناء، ويعزز مكانتها على خريطة التنمية.