رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخله على مواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم أول المنصورة بالدقهلية وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") .

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.










