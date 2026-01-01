مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة الصورة الفردية في مسابقة Tasweer بدولة قطر

شارك المصور الصحفي إبراهيم قنديل، بموقع “صدى البلد”، في مسابقة التصوير العالمية بدولة قطر و حصل على جائزة الصورة الفردية بعنوان "ملكات الجمال في مصر" بمهرجان متاحف قطر للمسابقة Tasweer Awards الذي يقام في شهر يناير الجاري.

وشهد المعرض منافسة قوية، ضمّت أكثر من متسابق من مختلف الجنسيات، تناولت الصور موضوعات إنسانية واجتماعية متنوعة، تعكس التغيرات التي تطرأ على الإنسان في مختلف مراحل الحياة.

وتناولت صورة إبراهيم قنديل، محور «التحول الإنساني» برؤية بصرية مؤثرة، عكست فهمًا عميقًا للقضايا الإنسانية والاجتماعية.