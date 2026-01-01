صلاح حليمة: الوضع في هجليج يهدد الأمن القومي السوداني والإقليمي

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن البيان المصري شدد كذلك على خطورة استهداف مقدرات الشعب السوداني، في ظل ما تتعرض له الدولة من تدمير ممنهج لثرواتها الطبيعية والزراعية.

وقال صلاح حليمة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التطورات الخطيرة في منطقة هجليج، مركز إنتاج النفط، وما تردد عن اشتباكات مسلحة وسيطرة قوات الدعم السريع عليها، تمثل رسائل تهديد حقيقية للأمن القومي السوداني والإقليمي.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، هناك اتفاقية دفاع عربي مشترك تضم في عضويتها مصر والسودان، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية يستند إلى ثوابت واضحة وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.



