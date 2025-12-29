حليمة: زيارة وزير النقل لجيبوتي تعكس اهتمام مصر بتعميق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن زيارة وزير النقل والصناعة ووفد الشركات المصرية لجيبوتي، تحمل بعدًا أمنيًا مهمًا، لكنها تركز بالأساس على البعد التنموي، خاصة في مجالات البنية التحتية، وإنشاء المراكز اللوجستية المرتبطة بالنقل والموانئ، إلى جانب بناء القدرات.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي تقوم على أساس التعاون الاستراتيجي والشراكة المتكاملة بين البلدين، مؤكدا أن جيبوتي تتمتع بأهمية خاصة بحكم موقعها الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى أنها عضو في مجلس الدول العربية والأفريقية.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الزيارة تعكس اهتمام مصر بتعميق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، ومنها جيبوتي وإريتريا والصومال، إضافة إلى الزيارة بيّن أن مجالات التعاون تشمل أيضًا قطاع الطاقة والنشاط التجاري.