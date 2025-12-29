قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تايوان: أكثر من 100 ألف مسافر و857 رحلة جوية تتأثر بسبب تدريبات الصين

مناورات صينية بالذخيرة الحية
مناورات صينية بالذخيرة الحية
القسم الخارجي

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن وزارة النقل التايوانية، بأن أكثر من 100 ألف مسافر و857 رحلة جوية ستتأثر جراء التدريبات العسكرية الصينية الجارية، والتي فرضت قيودًا واسعة على حركة الطيران في الأجواء المحيطة بالجزيرة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالمناورات أدت إلى تعديل مسارات عدد كبير من الرحلات، وتأجيل أو إلغاء أخرى، ما تسبب في اضطرابات ملحوظة بحركة السفر الجوي، خاصة على الرحلات الإقليمية والدولية.

تدريبات عسكرية صينية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين بكين وتايبيه، مع استمرار الصين في تنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة قرب تايوان، وسط مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية أوسع نطاقًا.

في سياق التصعيد المتواصل بين الصين وتايوان، جاءت المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية التي أجريت اليوم لتضيف فصلًا جديدًا من التوتر في واحدة من أكثر بؤر الصراع حساسية في شرق آسيا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع تتجاوز حدود المناورات العسكرية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت بكين من أنشطتها العسكرية في محيط جزيرة تايوان، شملت تدريبات بحرية وجوية واسعة النطاق، ومناورات بالذخيرة الحية، وتحليقات متكررة لطائرات عسكرية صينية قرب المجال الجوي التايواني، فضلًا عن عبور سفن حربية صينية خطوطًا بحرية حساسة. 

وتبرر الصين هذه التحركات بأنها «تدريبات دفاعية مشروعة» تهدف إلى حماية سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وفق مبدأ «الصين الواحدة».

مخاوف تايوانية

في المقابل، ترى تايوان أن هذه المناورات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ومحاولة لفرض أمر واقع عسكري وسياسي، خصوصًا في ظل الخطاب الصيني المتشدد الذي لم يستبعد استخدام القوة لإعادة «توحيد الجزيرة» مع البر الرئيسي. وتؤكد السلطات التايوانية أن استمرار التدريبات الصينية، لا سيما تلك التي تُجرى بالذخيرة الحية وبالقرب من طرق الملاحة الجوية والبحرية، يعرّض أمن المدنيين وحركة التجارة الدولية للخطر.

وتأتي المناورات الأخيرة في وقت يشهد فيه مضيق تايوان حساسية استثنائية، بعدما شهدت الفترة الماضية تصاعدًا في حدة التصريحات السياسية بين الجانبين، إضافة إلى توترات مرتبطة بعلاقات تايوان مع الولايات المتحدة وحلفائها. فقد زادت واشنطن من دعمها السياسي والعسكري لتايبيه، سواء عبر صفقات الأسلحة أو من خلال تصريحات تؤكد التزامها بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها، وهو ما تعتبره بكين «تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية».

نفوذ أمريكي

كما ارتبطت التحركات العسكرية الصينية الأخيرة بسياق أوسع من التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة، حيث باتت تايوان نقطة اشتباك مركزية في هذا الصراع، لا سيما مع ازدياد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز التعاون الأمني بين واشنطن وحلفائها مثل اليابان وأستراليا.

ومن الناحية العملية، كان للتدريبات الصينية بالذخيرة الحية تأثير مباشر على الملاحة الجوية والبحرية، إذ اضطرت سلطات الطيران في تايوان إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعديل مسارات الطيران أو تعليق بعض الرحلات، تحسبًا لأي مخاطر محتملة. وتُعد هذه التدريبات من بين أكثر المناورات إزعاجًا لحركة الطيران المدني، نظرًا لاتساع نطاقها الجغرافي وتوقيتها.

الصين تايوان مناورات تدريبات عسكرية ذخير حية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

سيف زاهر

سيف زاهر يسخر من تصريحات مدرب الزمالك

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

هدوء حذر في مناطق الساحل السوري بعد اشتباكات أمس .. تفاصيل

صورة أرشيفية

الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار.. تفاصيل

ديارنا

القومي للمرأة: معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بالبحر الأحمر يضم 65 عارضا

بالصور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد