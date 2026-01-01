اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

تعد الفراخ المشوية من اشهى الاكلات المغذية التى تصلح للوجبات الرئيسية والعزومات ولكن هناك بعض الأسرار التى تساعد على تقديمها بمذاق شهي مثل المحلات.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الفراخ بالليمون ودبس الرمان من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأناة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دجاج بالليمون

ودبس الرمان

دجاجة

للتتبيلة:

بصلة كبيرة

2 فص ثوم

قرن فلفل أحمر

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة صلصة

4 ملعقة كبيرة دبس رمان

عصير ليمونة

ملح

فلفل اسود

زعتر

بابريكا

للخضار :

3 بصلة شرائح

بطاطس شرائح

ملح

فلفل اسود

ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 و1/2 كوب مياه

طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

افرمي البصل مع الثوم والفلفل الأحمر فى الكبة وضيفي مكونات التتبيلة كاملة واخفقي قليلا ثم ضعيها على الدجاجة وادهنيها جيدا من الداخل والخارج.

ضعي البطاطس في صينية الفرن ثم ضعي البصل وزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل الاسود ثم ضعي الدجاجة والقليل من الماء وادخليها فرن ساخن حتى النضج وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

