تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن تفعيل منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات PAY ROLL؛ تحقق مجموعة من المزايا للممولين على المدي البعيد.

وفقا لتقرير نشرته مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي تضمن دليلًا لتوعية الممولين بالمشروعات الضريبية التي تقوم بها لدعم الاقتصاد القومي و المتعاملين مع المصلحة.

أضافت المصلحة أنه من بين تلك المزايا التي تحقق منظومة المرتبات والأجور الجديدة؛ تتضمن تقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وامكانية الفحص عن بعد من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأوضحت المصلحة أن المنظومة الجديدة تساعد في تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي.

كما تساعد المنظومة في زيادة الشفافية والوضوح في أسس احتساب المرتبات والإعفاءات علي كل الفئات.

وفي وقت سابق كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعكف على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني “أبلكيشن موبايل” للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.

وأوضحت “عبد العال”، في تصريحات لها ،أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ بدلا من ١٤٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.

وأشارت إلى وجود منصة للمشورة لعرض جميع إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، ما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدنى مشكلة.

وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.