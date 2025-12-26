قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: دفاع منتخب مصر مطالب بالتركيز خلال مباراة جنوب إفريقيا
قداس الميلاد في كنيسة سيدة النجاة.. رسائل وحدة وتضامن من قلب بغداد
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خبراء الضرائب: 5 خطوات لمضاعفة صادرات التمور المصرية 6 أضعاف وتحويل الفاقد إلى قيمة مضافة

ولاء عبد الكريم

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر، رغم تصدرها قائمة أكبر منتجي التمور في العالم، لا تصدر سوى نحو 3% فقط من إجمالي إنتاجها، بسبب العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن تطبيق 5 إجراءات رئيسية كفيل بمضاعفة صادرات التمور بنسبة تصل إلى 600%.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تسيطر على نحو 19% من الإنتاج العالمي للتمور، وتضم أكثر من 20 مليون نخلة، فضلًا عن امتلاكها مزرعة نخيل توشكى المقامة على مساحة 38 ألف فدان، وتضم 1.6 مليون نخلة، والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.

وأضاف عبد الغني أن حجم إنتاج مصر السنوي يبلغ نحو 1.8 مليون طن من التمور، في حين لا تتجاوز صادراتها 50 ألف طن فقط، مقارنة بدولة مثل تونس التي تنتج نحو 250 ألف طن وتصدر منها قرابة 150 ألف طن، ما يعكس فجوة كبيرة في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح أن السبب الرئيسي في ضعف الصادرات يرجع إلى العشوائية في مراحل الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، الأمر الذي يؤدي إلى فاقد يتراوح بين 20 و30% من الإنتاج، إلى جانب غياب الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة للتصدير.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الجمعية تقترح تنفيذ خمسة إجراءات أساسية لتعظيم صادرات التمور، تشمل استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف، ومنع التخزين العشوائي مع التوسع في إنشاء مخازن مبردة بدلًا من تجفيف التمور في الأراضي الزراعية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإقامة مزارع نخيل نموذجية بالواحات والفرافرة والوادي الجديد وفقًا للمعايير الحديثة.
كما تضمنت المقترحات إنشاء مناطق لوجستية متكاملة لصناعة التمور بهدف تعظيم القيمة المضافة والتحول إلى تصدير المنتجات النهائية بدلًا من التمور الخام، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، خاصة أن هذا القطاع يضم نحو 150 منشأة، معظمها من المشروعات الصغيرة، بما يسهم في دعم الصادرات وزيادة تنافسية التمور المصرية في الأسواق العالمية.

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

وزيرة التنمية المحلية

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي ويقود حملة إشغالات مسائية موسعة بشوارع محب وسعيد والكورنيش

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

البنك المركزي

مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

