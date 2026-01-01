قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

صبري طلبه

كشفت نيسان عن تدشين الجيل السابع من سيارتها باترول عالميًا، لتواصل من خلاله تعزيز مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الجيل كامتداد لإرث طويل ارتبط بالقوة والاعتمادية، مع تحديث شامل يشمل منظومة الأداء، والتقنيات المقدمة.

محرك وأداء نيسان باترول

تقدم نيسان باترول الجديدة خيارين من محركات V6، الأول بسعة 3.8 لتر، والثاني مزود بشاحن توربيني مزدوج بسعة 3.5 لتر، وتصل القوة في أعلى الفئات إلى 425 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وترتبط هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

وزودت نيسان باترول الجيل السابع بمجموعة متكاملة من أوضاع القيادة، تتيح للسائق اختيار النمط الأنسب حسب طبيعة الطريق، وتشمل هذه الأوضاع النمط القياسي للاستخدام اليومي، والوضع الاقتصادي لتقليل استهلاك الوقود، إضافة إلى النمط الرياضي لتعزيز الاستجابة، كما تتوفر أوضاع مخصصة للقيادة على الرمال، والصخور، والطين.

مقصورة وتجهيزات نيسان باترول

تضم السيارة شاشة Monolith بقياس 28.6 بوصة، تتكون من شاشتين متصلتين قياس 14.3 بوصة لكل منهما، وتدعم هذه المنظومة أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي مكوّن من 12 مكبر صوت، كما تشمل التجهيزات سقفًا بانوراميًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف متعدد المناطق، ومقاعد قابلة للتعديل الكهربائي.

من أبرز الإضافات التقنية في الجيل السابع، تقنية Invisible-to-Visible التي تعرض صورة محيط السيارة بشكل مباشر، ما يساعد السائق على تفادي العوائق في البيئات المعقدة، كما تم تزويد السيارة بمنافذ USB من النوع C، إلى جانب نظام شحن لاسلكي مدمج في الكونسول الوسطي الأمامي.

وفي جانب السلامة، زودت باترول الجيل السابع بسبع وسائد هوائية، من بينها وسائد مصممة خصيصًا لحماية منطقة الركبة للسائق، وتشمل أنظمة السلامة المتقدمة نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع رصد المشاة، إضافة إلى نظام كبح تلقائي خلفي يعمل عند الطوارئ.

تصميم خارجي يعزز الطابع العصري

حصلت نيسان باترول الجديدة على مظهر رياضي عصري، يتجسد في المصابيح الأمامية بتوقيع ضوئي على شكل حرف C، وشبك أمامي متعدد الفتحات الهوائية، كما ترتكز السيارة على عجلات معدنية قياس 22 إنش، مع سبويلر رياضي مثبت أعلى الجهة الخلفية، ما يضيف لمسة ديناميكية للتصميم العام.

