الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

كشفت نيسان عن تدشين الجيل السابع من سيارتها باترول عالميًا، لتواصل من خلاله تعزيز مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الجيل كامتداد لإرث طويل ارتبط بالقوة والاعتمادية، مع تحديث شامل يشمل منظومة الأداء، والتقنيات المقدمة.

محرك وأداء نيسان باترول

تقدم نيسان باترول الجديدة خيارين من محركات V6، الأول بسعة 3.8 لتر، والثاني مزود بشاحن توربيني مزدوج بسعة 3.5 لتر، وتصل القوة في أعلى الفئات إلى 425 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، وترتبط هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

نيسان باترول

وزودت نيسان باترول الجيل السابع بمجموعة متكاملة من أوضاع القيادة، تتيح للسائق اختيار النمط الأنسب حسب طبيعة الطريق، وتشمل هذه الأوضاع النمط القياسي للاستخدام اليومي، والوضع الاقتصادي لتقليل استهلاك الوقود، إضافة إلى النمط الرياضي لتعزيز الاستجابة، كما تتوفر أوضاع مخصصة للقيادة على الرمال، والصخور، والطين.

مقصورة وتجهيزات نيسان باترول

تضم السيارة شاشة Monolith بقياس 28.6 بوصة، تتكون من شاشتين متصلتين قياس 14.3 بوصة لكل منهما، وتدعم هذه المنظومة أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام صوتي مكوّن من 12 مكبر صوت، كما تشمل التجهيزات سقفًا بانوراميًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف متعدد المناطق، ومقاعد قابلة للتعديل الكهربائي.

نيسان باترول

من أبرز الإضافات التقنية في الجيل السابع، تقنية Invisible-to-Visible التي تعرض صورة محيط السيارة بشكل مباشر، ما يساعد السائق على تفادي العوائق في البيئات المعقدة، كما تم تزويد السيارة بمنافذ USB من النوع C، إلى جانب نظام شحن لاسلكي مدمج في الكونسول الوسطي الأمامي.

وفي جانب السلامة، زودت باترول الجيل السابع بسبع وسائد هوائية، من بينها وسائد مصممة خصيصًا لحماية منطقة الركبة للسائق، وتشمل أنظمة السلامة المتقدمة نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع رصد المشاة، إضافة إلى نظام كبح تلقائي خلفي يعمل عند الطوارئ.

نيسان باترول

تصميم خارجي يعزز الطابع العصري

حصلت نيسان باترول الجديدة على مظهر رياضي عصري، يتجسد في المصابيح الأمامية بتوقيع ضوئي على شكل حرف C، وشبك أمامي متعدد الفتحات الهوائية، كما ترتكز السيارة على عجلات معدنية قياس 22 إنش، مع سبويلر رياضي مثبت أعلى الجهة الخلفية، ما يضيف لمسة ديناميكية للتصميم العام.