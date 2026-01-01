قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
حوادث

القصة الكاملة.. النيابة العامة تحقق في واقعة حريق شركة غزل المحلة ومحافظ الغربية ينتقل لموقع الحريق

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بتشكيل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحريق وندب خبراء من الأدلة الجنائية للوقوف علي أسبابه .

تحرك نيابي عاجل 


كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات المختصة .

توجيهات محافظ الغربية 


من ناحية أخري كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية  يرافقه وفد من الجهات التنفيذية انتقلوا خلال الساعات الأخيرة إلي مصانع شركة غزل المحلة للوقوف على آخر تطورات الحريق الهائل التي التهمت نيرانه مكاتب إدارية وعدد من معدات الخرده بمنطقه تقع عن المصانع الجديدة جراء ماس كهربائي مفاجىء.

من ناحية أخري نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل اندلع داخل شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بنحو 5 سيارات مطافئ للسيطرة عليه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في حريق هائل داخل شركة غزل المحلة بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بنحو 5 سيارات مطافئ سعيا في إخماد نيران حريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تحرك قوات الحماية المدنية 


وأفاد مسئول أمني أن الحريق اندلع في بعض الخردة والمكاتب الإدارية إثر ماس كهربائي مفاجئ فضلا عن اشتعال النيران بعيد عن مصانع الشركة وانتظام العمل داخلها تزامنا مع بدء أيام العام الجديد .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
فراخ مشوية
فوائد نبات الكمأة الصحية
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
