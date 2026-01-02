عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر

تشهد سماء مصر، يوم الثلاثاء المقبل، ظاهرة فلكية جميلة هي اقتران القمر مع كوكب المشتري(عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، في حدث ينتظره عشاق الفلك لمتابعة جمال السماء ورصد هذا المشهد الرائع بالعين المجردة.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر سيتراءى في هذه الليلة متقارب مع كوكب المشتري عند غروب الشمس، حيث سيكون الاقتران واضح في السماء، ويمكن للعين المجردة متابعة المشهد بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أدوات مكبرة.

الاقتران سيستمر طوال الليل

وأضاف إلى أن هذا الاقتران سيستمر طوال الليل حتى يختفي تدريجي مع شدة ضوء الشفق الصباحي نتيجة شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأشار تادرس إلى أن ظاهرة اقتران الكواكب مع القمر من أكثر الظواهر التي تثير اهتمام متابعي الفلك، لأنها تمنح الفرصة لرصد الأجرام السماوية بشكل واضح، وتتيح للجمهور فرصة متابعة حركة الأجرام السماوية بشكل مباشر وواقعي.

وأضاف خبير الفلك أن الاقتران بين القمر والمشتري سيبدو قريبًا جدًا في السماء، ما يجعله مشهدًا بصريًا مميزًا يستحق الرصد والتوثيق، خاصة لمحبي التصوير الفلكي، حيث يمكن التقاط صور رائعة للقمر والمشتري معًا في نفس الإطار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الفلكي يتكرر بين الحين والآخر، لكنه دائمًا ما يترك انطباع بصري مذهل عند متابعته بالعين المجردة.

كما شدد تادرس على أن متابعة هذا الاقتران لا تتطلب أي معدات خاصة، فقط السماء الصافية والبعد عن مصادر الإضاءة الصناعية، مما يجعل الظاهرة مناسبة لجميع الأعمار، ويمكن للعائلات والأطفال التمتع بمشاهدتها، بجانب فرصة تثقيفية لمعرفة المزيد عن القمر والكواكب وحركة الأجرام السماوية في النظام الشمسي.

واختتم تادرس حديثه بالتأكيد على أن ليلة الاقتران بين القمر والمشتري تمثل فرصة نادرة لمحبي الفلك للاستمتاع بمشهد طبيعي خلاب، ومتابعة أحد أبرز الظواهر السماوية لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعتبر بداية مميزة لسلسلة من الأحداث الفلكية التي ستزين سماء مصر خلال الأشهر القادمة.