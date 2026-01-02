قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية
محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا
سعر عيار 24 اليوم 2-1-2026
خبير: حظر 37 منظمة إنسانية محاولة إسرائيلية لتحويل غزة إلى مكان طارد للمعيشة
قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر

عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
إسلام خالد

تشهد سماء مصر، يوم الثلاثاء المقبل، ظاهرة فلكية جميلة هي اقتران القمر مع كوكب المشتري(عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، في حدث ينتظره عشاق الفلك لمتابعة جمال السماء ورصد هذا المشهد الرائع بالعين المجردة.

وأوضح  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر سيتراءى في هذه الليلة متقارب مع كوكب المشتري عند غروب الشمس، حيث سيكون الاقتران واضح في السماء، ويمكن للعين المجردة متابعة المشهد بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أدوات مكبرة.

الاقتران سيستمر طوال الليل

 وأضاف إلى أن هذا الاقتران سيستمر طوال الليل حتى يختفي تدريجي مع شدة ضوء الشفق الصباحي نتيجة شروق الشمس صباح اليوم التالي.

وأشار تادرس إلى أن ظاهرة اقتران الكواكب مع القمر من أكثر الظواهر التي تثير اهتمام متابعي الفلك، لأنها تمنح الفرصة لرصد الأجرام السماوية بشكل واضح، وتتيح للجمهور فرصة متابعة حركة الأجرام السماوية بشكل مباشر وواقعي.

وأضاف خبير الفلك أن الاقتران بين القمر والمشتري سيبدو قريبًا جدًا في السماء، ما يجعله مشهدًا بصريًا مميزًا يستحق الرصد والتوثيق، خاصة لمحبي التصوير الفلكي، حيث يمكن التقاط صور رائعة للقمر والمشتري معًا في نفس الإطار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الفلكي يتكرر بين الحين والآخر، لكنه دائمًا ما يترك انطباع بصري مذهل عند متابعته بالعين المجردة.

كما شدد تادرس على أن متابعة هذا الاقتران لا تتطلب أي معدات خاصة، فقط السماء الصافية والبعد عن مصادر الإضاءة الصناعية، مما يجعل الظاهرة مناسبة لجميع الأعمار، ويمكن للعائلات والأطفال التمتع بمشاهدتها، بجانب فرصة تثقيفية لمعرفة المزيد عن القمر والكواكب وحركة الأجرام السماوية في النظام الشمسي.

واختتم تادرس حديثه بالتأكيد على أن ليلة الاقتران بين القمر والمشتري تمثل فرصة نادرة لمحبي الفلك للاستمتاع بمشهد طبيعي خلاب، ومتابعة أحد أبرز الظواهر السماوية لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تعتبر بداية مميزة لسلسلة من الأحداث الفلكية التي ستزين سماء مصر خلال الأشهر القادمة.

المشتري عملاق كواكب المجموعة الشمسية سماء مصر ظاهرة فلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

محمد صلاح

مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟

ترشيحاتنا

العميد خالد عكاشة

توسيع السيطرة والنفوذ.. خالد عكاشة يكشف سبب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

جانب من اللقاء

موقف طريف بين حاتم صلاح والمخرج معتز التوني..والجمهور يتفاعل

السودان

باحث: الدور الأمريكي هام ورئيسي في وضع حلول للصراع الدائر في السودان

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد