مركز الفلك الدولي يحير المصريين بشأن موعد شهر رجب 2025

أثار تقرير صادر عن مركز الفلك الدولي حالة من التساؤلات بين المصريين حول موعد بداية شهر رجب 1447هـ، خاصة بعد الحديث عن صعوبة رؤية الهلال داخل مصر مساء يوم تحري الهلال، رغم إعلان الحسابات الفلكية ولادة الهلال ومكثه بعد غروب الشمس.

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال رجب اليوم غير ممكنة في القاهرة

وأوضح مركز الفلك الدولي في تقريره أن رؤية هلال شهر رجب مساء اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، في القاهرة غير ممكنة سواء باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة، نظرًا لقِصر مدة مكث القمر بعد غروب الشمس.

وأضاف التقرير أن القمر يغيب في سماء القاهرة بعد نحو 10 دقائق فقط من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال وقت الرصد قرابة 14 ساعة و24 دقيقة، وهي مدة تقل عن الحدود الدنيا المسجلة لرؤية الهلال بالعين المجردة وفق المعايير الفلكية المعتمدة.

مركز الفلك الدولي أول أيام شهر رجب الاثنين

وبناء على تقرير مركز الفلك الدولي فإنه سوف يتم تعذر رؤية هلال شهر رجب في مصر، مما يعني إتمام شهر جمادى الآخرة ليصبح 30 يومًا، وستكون بداية شهر رجب 1447 هـ في مصر يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، حال عدم ثبوت الرؤية.

البحوث الفلكية بداية شهر رجب الأحد فلكيآ

وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، انه بداية شهر رجب 1447 هجريًا ستكون يوم الاحد21 ديسمبر 2025، من الناحية الفلكية، حيث يظهر هلال شهر رجب في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم.

القرار النهائي لموعد بداية شهر رجب

يبقى القرار النهائي بشأن الإعلان الرسمي لبداية شهر رجب 1447 هـ في مصر من اختصاص دار الإفتاء المصرية، بعد انتهاء لجان تحري الهلال واستلام نتائج الرصد.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي لبداية شهر رجب عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب استطلاع الهلال مساء اليوم السبت.

فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر هو أول أيام شهر رجب 1447هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب 2025 م مع غروب شمس اليوم السابق وهو السبت الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1447 هـ و20 ديسمبر 2025م، أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الأحد هو المتمم لشهر جمادي الآخرة.

أين يمكن رؤية الهلال؟

وكان قد أشار تقرير مركز الفلك الدولي إلى أن رؤية الهلال مساء السبت ستكون ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من مناطق محدودة في جنوب وجنوب غرب القارة الإفريقية، بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ، وهو ما يفسر اختلاف التقديرات المتداولة بشأن بداية الشهر.

شهر رجب

ويعد شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، كما أنه أحد الأشهر الحُرُم، وهي أشهر عظّمَها الله سبحانه تعالى وحرم فيها ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام، وفي هذا الشهر الفضيل وقعت معجزة الإسراء والمعراج يوم 27 منه، وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر، ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها، ويتركُ فيه العَرب القتال احتراماً وتعظيماً لهُ.