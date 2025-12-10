قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رجب 1447هـ فلكيا

إسلام خالد

أعلن معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر رجب لعام 1447هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة و45 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ / 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية.

وأوضح المعهد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح مدة بقاء الهلال فوق الأفق بين 8 و14 دقيقة.

ميلاد هلال رجب فجر السبت.. وبداية الشهر فلكيًا الأحد

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تبقى فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس بين 1 و26 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة في تركيا التي يغرب فيها الهلال بالتزامن مع غروب الشمس.

غرة شهر رجب

وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، أكد المعهد أن غرة شهر رجب 1447هـ ستكون فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.
 

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل شوربة الفريكة بالبطاطس

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

