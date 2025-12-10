زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

يترقب الملايين من المستفيدين من المعاشات ، زيادة المعاشات الجديدة 2026 ، والتي سيتم تطبيقها في يناير المقبل، وذلك بعد قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي يخص فئة محددة من أصحاب المعاشات .

وبعد قرار زيادة الخدين الأدنى و الأقصى للمعاشات، من هم المستفيدون من هذا القرار ؟ وهل تنطلق زيادة المعاشات 2026 على كل أصحاب المعاشات ام المقصود فئة معينة فقط؟



نستعرض لكم التفاصيل في السطور التالية ، بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات 2026



زيادة المعاشات2026

رفع حد الاشتراك التأميني في يناير2026



أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



الحد الأدنى 2700 و الأقصى 16700 جنيه

وبذلك في يناير 2026 سيتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة والتي تخص المتقاعدين وذلك وفقاً ل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، وستكون الزيادة كما يلي :

-الحد الأدنى للاشتراك التأميني سيزيد من 2300 إلى 2700 جنيها



-الحد الأقصى للاشتراك التأميني سيزيد من 14500 إلى 16700 جنيها

زيادة المعاشات

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.





من المستفيدين من زيادة المعاشات 2026 ؟



وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019، من يستفيد من زيادة الحدالأدنى والأقصى للمعاشات في بداية كل عام هم الأشخاص الذين يبلغوا السن القانوني «سنالمعاش الـ60 عامًا» بدءًا من أول يناير من كل عام.





خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.