قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الوطنية للانتخابات" تعلن تفعيل الخط الساخن 19826 لتلقي كافة الشكاوى
مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها
4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
رسميًا طرح مطار الغردقة .. مصر تفتح باب التقدم أمام التحالفات والقطاع الخاص
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
الوزراء يدرج عددا من مواقف السيرفيس كمشروعات قومية
حوادث الرياضيين.. بدء التحقيق مع مصطفى يونس في بلاغ مقدم ضده من الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
رشا عوني

مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر الجاري، يترقب المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر2025، وذلك  بعد آخر زيادة رسمية أقرتها الحكومة منذ أشهر قليلة، إذ يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر، يوم الاثنين المقبل 15 ديسمبر، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

أسباب رفض منح معاش تكافل وكرامة 2023.. 17 سببًا يمنع الحصول عليه | المصري اليوم
معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

وتصرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

استعلام كشف تكافل وكرامة 

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx


التضامن:صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، لـ الأسر الأولى بالرعاية، حيثُ تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لصرف المستحقات عن شهر ديسمبر 2025 بدءا من 15 ديسمبر.

وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة 

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك".
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر "استعلام".
- تظهر مباشرة حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة).

نتيجة استعلام تكافل وكرامة

 

عقب إدخال البيانات تظهر إحدى الحالات الثلاث:

-مقبول: ويعني إدراج الاسم ضمن المستفيدين وصرف الدعم في الموعد المحدد
-قيد المراجعة: وتشير إلى أن الطلب لا يزال تحت الفحص
-مرفوض: ويعني وجود نقص في المستندات أو عدم استيفاء الشروط، مع إمكانية تقديم تظلم

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة «رابط الاستعلام وخطوات التسجيل» | المصري اليوم
استعلام تكافل وكرامة

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

  • الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم
  • كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت
  • الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم
  • المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات
  • الأيتام غير المكفولين.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المعاش:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاماً.
  • ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة موظفاً.
  • أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
  • أن يكون لدى الأسرة أطفال في سن الدراسة (من عمر 6 سنوات) بنسبة حضور 80% على الأقل.
  • ألا يمتلك المتقدم أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات.
معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر زيادة معاش تكافل وكرامة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

ترشيحاتنا

رسالة ردع واضحة.. مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية

فتاوى

فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والآثار والأوقاف تقومان بجولة تفقدية للمراجعة الشاملة لشارع باب البحر بحي باب الشعرية بالقاهرة ضمن خطتها لصون المساجد الأثرية

لجنة مشتركة من وزارتي السياحة والأوقاف لصون المساجد الأثرية بحي باب الشعرية

بالصور

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

عقب سقوط الأمطار .. إنتشار الأجهزة التنفيذية بالشرقية لشفط وكسح المياه

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفي البيت

أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت
أفضل 7 شوربات لفصل الشتاء.. قيمة غذائية وطعم يدفّي البيت

تمهيدا لبيعها في رمضان.. ضبط 170 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد