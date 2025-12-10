4.7 مليون مواطن.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر الجاري، يترقب المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر2025، وذلك بعد آخر زيادة رسمية أقرتها الحكومة منذ أشهر قليلة، إذ يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر، يوم الاثنين المقبل 15 ديسمبر، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

وتصرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

استعلام كشف تكافل وكرامة

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx



التضامن:صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، لـ الأسر الأولى بالرعاية، حيثُ تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لصرف المستحقات عن شهر ديسمبر 2025 بدءا من 15 ديسمبر.

وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك".

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر "استعلام".

- تظهر مباشرة حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة).

نتيجة استعلام تكافل وكرامة

عقب إدخال البيانات تظهر إحدى الحالات الثلاث:

-مقبول: ويعني إدراج الاسم ضمن المستفيدين وصرف الدعم في الموعد المحدد

-قيد المراجعة: وتشير إلى أن الطلب لا يزال تحت الفحص

-مرفوض: ويعني وجود نقص في المستندات أو عدم استيفاء الشروط، مع إمكانية تقديم تظلم

استعلام تكافل وكرامة

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم

كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت

الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم

المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات

الأيتام غير المكفولين.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المعاش: