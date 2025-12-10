الأمم المتحدة: تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي حول الخط الأصفر تتعارض مع خطة ترامب للسلام

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي حول اعتبار ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" حدودًا جديدة لقطاع غزة، تتعارض مع خطة ترامب للسلام.



وشدد دوجاريك وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم على أن الأمم المتحدة تقف بحزم ضد أي تغيير في حدود قطاع غزة.



كان رئيس الاركان الاسرائيلي إيال زامير، قد قال إن الخط الأصفر يمثل الحدود الجديدة لقطاع غزة، ويعمل كخط دفاع أمامي وخط للنشاط العملياتي.



ويمثل ما يُسمى بـ"الخط الأصفر" أول نقطة انسحاب رسمية للقوات الإسرائيلية داخل غزة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.